¡Prepárate para tu paquete de alegría en la lluvia de regalos para los bebés de la comunidad!

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 22 de septiembre de 2025

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara se complace en presentar la lluvia de regalos anual para los bebés de la comunidad, un evento gratuito y lleno de diversión diseñado especialmente para padres y proveedores de cuidado infantil primerizos o que están en espera de otro bebé. Vengan y conozcan al amable personal de la biblioteca, descubran recursos sobre la crianza y la primera infancia, y establezcan vínculos con organizaciones de nuestra localidad dedicadas a apoyar a familias como la tuya. No se requiere inscripción. ¡Solo pasa y disfruta!

Lluvia de regalos para los bebés de la comunidad

Sábado, 4 de octubre de 2025

De 10:00 a. m. a mediodía

En la plaza Michael Towbes de la Biblioteca Central (en el 40 E de la calle Anapamu).

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Descubra servicios y programas de la Biblioteca:

Mi bebé y yo: Una hora de cuentos semanales que apoya la alfabetización temprana y el desarrollo de su bebé.

Una hora de cuentos semanales que apoya la alfabetización temprana y el desarrollo de su bebé. Hora de cuentos: Sesiones de cuentos semanales para niños pequeños, canciones y lectura interactiva para desarrollar vocabulario, comprensión y habilidades pre-lectoras.

Sesiones de cuentos semanales para niños pequeños, canciones y lectura interactiva para desarrollar vocabulario, comprensión y habilidades pre-lectoras. Apoyo para padres y alfabetización: Haz comentarios sobre tus inquietudes sobre el desarrollo infantil y formas de fomentar el aprendizaje desde el primer día.

Haz comentarios sobre tus inquietudes sobre el desarrollo infantil y formas de fomentar el aprendizaje desde el primer día. Consejos de salud y aprendizaje: Encuentre recursos para nutrir el crecimiento de su bebé.

Encuentre recursos para nutrir el crecimiento de su bebé. Conexiones comunitarias: Conozca a otros padres y proveedores de cuidado infantil en un ambiente de apoyo.

Para obtener más información, incluyendo la lista de organizaciones participantes, visita Lluvia de regalos para los bebés de la comunidad.