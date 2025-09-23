Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 23 de septiembre de 2025 – Es oficialmente la Semana del Arroyo y está invitado a unirse a nosotros para nuestra Recepción de Arte de la Semana del Arroyo ESTE jueves 25 de septiembre de 5:30 a 7:00 p.m. en el Centro Comunitario Goleta (5679 Hollister Avenue). Este año, cuarenta artistas locales participaron en el 4º Concurso Anual de Arte de la Semana del Arroyo: “Érase una vez: uniendo a la comunidad con el arte”.

Vea por sí mismo el talento que existe en nuestra comunidad y descubra qué piezas se llevaron a casa los máximos honores en función de la relevancia del tema, la apariencia general y la originalidad. Los ganadores serán anunciados en tres categorías: Adultos (18+), Adolescentes (7º a 12º grado) y Niños (6º grado y menores).

En el evento, también escuchará sobre la importancia de la Semana del Arroyo y nuestras vías fluviales locales y puede llevarse a casa una guía de actividades del Colectivo de Arroyos Urbanos de Santa Bárbara. También se proporcionarán refrigerios ligeros.

Si no puede esperar hasta el jueves, las obras de arte están en exhibición desde ahora hasta el 10 de octubre en el Centro Comunitario de Goleta durante el horario habitual (de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.).

El espectáculo y la recepción del concurso de arte de la Semana del Arroyo son presentados por las Divisiones de Servicios Ambientales, Biblioteca, el departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Goleta, y el Colectivo de Arroyos Urbanos de Santa Bárbara. Un agradecimiento especial a nuestros jueces invitados, la Alcaldesa Paula Perotte y la Presidenta de la Asociación de Arte del Valle de Goleta, Elizabeth Flanagan, por asumir este papel imposible.

¡Nos vemos en la recepción este jueves!