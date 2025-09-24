Los ganadores del Premio “Business in Art” de Santa Bárbara anunciaron

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara se complace en anunciar a los ganadores del Premio de “Business in Art” (Negocios artísticos) de Santa Bárbara de2025. La Fundación Grace Fisher y la Colaborativa de arte de Santa Bárbara (Santa Barbara Arts Collaborative) serán honrados por sus esfuerzos sobresalientes para apoyar a la comunidad artística local. El premio será entregado en la Ceremonia Anual de Premios de Santa Bárbara Beautiful el domingo 28 de septiembre, a las 2 p. m. en el Teatro Alhecama, ubicado en la calle 215a East Canon Perdido en Santa Bárbara.

Establecido por el Comité Asesor de Arte de la ciudad de Santa Bárbara en 2006, el premio se entrega anualmente a empresas locales que demuestran una dedicación excepcional para enriquecer el paisaje cultural de la ciudad. Las nominaciones están abiertas al público y los nominados deben operar dentro de los límites de la ciudad y demostrar esfuerzos significativos de liderazgo para apoyar el arte y la cultura locales a través de asociaciones, programas o filantropía. Los premiados finales son determinados por el Comité Asesor de Arte.

La Fundación Grace Fisher fue seleccionada por su trabajo innovador en educación artística accesible y obrass. Establecida por Grace Fisher, una aclamada artista y defensora del arte, la fundación ha creado programas transformacionales para personas con discapacidades a través del Clubhouse de artes inclusiva en La Cumbre Plaza. “Recibir el Premio “Business in Art” es un honor muy significativo para la Fundación Grace Fisher”, dijo Jana Brody, Directora de Operaciones/Desarrollo. “El reconocimiento de la ciudad de Santa Bárbara fortalece nuestra misión de ofrecer programas de arte gratuitos e inclusivos que elevan y unen a nuestra comunidad”.

La Colaborativa de Artes de Santa Bárbara (SBAC, Santa Barbara Arts Collaborative), que opera el Taller de Arte Comunitaria, fue elogiada por su continuo liderazgo en el apoyo a los artistas a través de espacios de estudio asequibles, educación e iniciativas de arte público. “Es un gran honor ser reconocidos de esta manera”, dijo Casey Caldwell, directora ejecutiva de SBAC. “Como colaborador, compartimos el honor con los muchos artistas, voluntarios, miembros de la junta y del comité y el personal que participan en este trabajo”.

“Nos encanta facilitar este programa porque destaca el importante trabajo que hacen nuestros negocios locales para apoyar el ecosistema de arte y cultura para hacer una Santa Bárbara más vibrante para todos”, dijo Sarah York Rubin, directora ejecutiva de la Oficina de Arte y Cultura.

Hay más detalles disponibles en https://www.sbac.ca.gov/art-awards.

Acerca de la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara

La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara es una división del Departamento de Servicios Comunitarios del Condado y Socio estatal-local del Consejo de Arte de California que sirve como agencia unificada gubernamental local para proyectos y programas de arte y cultura. La Oficina representa una asociación de larga data entre el Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Santa Bárbara. Para obtener más información, visite http://www.sbac.ca.gov.