Reunión Pública en Buellton el Miércoles 1 de Octubre para el Proyecto de Cierre de la Brecha para Peatones y Biciletas

CONDADO DE SANTA BÁRBARA – Los miembros de la comunidad de toda la región están cordialmente invitados a asistir a una reunión pública para conocer un próximo proyecto diseñado para proporcionar mejoras para bicicletas y peatones a lo largo de la Ruta Estatal 246 en Buellton.

Las mejoras propuestas proporcionarían separación para vehículos, bicicletas y peatones e incluirían la extensión del carril de circulación hacia el oeste, el carril para bicicletas y la acera en la Ruta Estatal 246, al oeste de Thumbelina Drive en Buellton. Caltrans se está asociando con la ciudad de Buellton, que realizará paisajismo y extenderá una pared decorativa para complementar este proyecto.

Participación en persona:

La reunión pública en persona se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre, de 5:30 a 6:30 pm, en las Cámaras del Concejo Municipal de Buellton en 140 W. la Ruta Estatal 246 en Buellton.

Acceso virtual:

La participación virtual se llevará a cabo a través de Webex. El enlace para asistir virtualmente, así como detalles adicionales sobre el proyecto, se pueden encontrar en el sitio web del proyecto:

Cierre de brecha para peatones y bicicletas Thumbelina | Caltrans