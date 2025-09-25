Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 25 de septiembre de 2025

La Ciudad de Santa Bárbara informa el nombramiento de Allison DeBusk como su nueva directora de Desarrollo Comunitario (Community Development Director). DeBusk aporta más de dos décadas de experiencia en planificación, incluyendo más de 20 años de servicio en la Ciudad de Santa Bárbara. Se ha distinguido en cargos de creciente responsabilidad, ascendiendo de planificadora asistente (Assistant Planner) a planificadora de la Ciudad (City Planner), demostrando un firme compromiso con el servicio público y la excelencia en la planificación urbana. Actualmente dirige la División de Planificación (Planning Division), supervisando la zonificación, el desarrollo y la revisión ambiental, la revisión de diseño y la preservación histórica, así como la planificación a largo plazo. DeBusk es la directora interina de Desarrollo Comunitario y asumirá el cargo de forma permanente a partir del 30 de septiembre de 2025.

DeBusk posee una licenciatura en Estudios Urbanos y Planificación por la Universidad de California en San Diego, donde se graduó con honores departamentales. También cursó especializaciones menores en Economía, Psicología y Literatura Española, una formación académica que refleja su enfoque integral hacia el desarrollo comunitario y la participación pública

“Allison posee un profundo conocimiento institucional, un estilo de liderazgo colaborativo y un compromiso inquebrantable con el servicio público, lo que la convierte en la candidata ideal para dirigir nuestro Departamento de Desarrollo Comunitario”, afirmó Kelly McAdoo, administradora de la Ciudad (City Administrator). “Tiene un historial comprobado de haber gestionado proyectos complejos con transparencia e integridad y me entusiasma verla aplicar su profundo entendimiento de nuestros procesos de planificación y uso de suelo para mejorar la experiencia de los residentes y hacer más eficientes los procedimientos tanto para la comunidad como para el personal.”

DeBusk ha desempeñado un papel clave en la transformación del entorno urbano de Santa Bárbara, participando en proyectos emblemáticos como el Public Market, la remodelación del Sandman (Estancia), el Museo MOXI y la renovación del Montecito Country Club. También ha liderado enmiendas a las ordenanzas de zonificación y coescrito el Informe de Progreso sobre la Densidad Promedio de Tamaño de Unidad (AUD, por sus siglas en inglés) de la Ciudad.

“Es un honor asumir este cargo y seguir sirviendo a la comunidad de Santa Bárbara”, expresó DeBusk. “Me emociona liderar a nuestro talentoso equipo y espero trabajar de manera colaborativa para impulsar un crecimiento reflexivo, al mismo tiempo que protegemos aquello que hace especial a nuestra comunidad.”

Para más información sobre el departamento, visite Desarrollo Comunitario (SantaBarbaraCA.gov/CommunityDevelopment).