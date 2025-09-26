County Health Avisa Sobre los Riesgos de los Vendedores de Comida sin Permiso

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BARBARA, Calif.) — Los Servicios de Salud Ambiental (EHS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara recuerdan a la comunidad que los vendedores ambulantes y emergentes de alimentos no autorizados a menudo operan ilegalmente y sin las prácticas adecuadas de seguridad alimentaria.

Por más de 100 años, EHS ha trabajado para mantener el suministro de alimentos seguros mediante el establecimiento de normas estrictas y la realización de inspecciones periódicas, ayudando a asegurar que el público se enfrenta a un riesgo muy bajo de enfermedades transmitidas por los alimentos. Aunque los puestos de comida no autorizados pueden parecer prácticos, baratos o incluso interesantes, a menudo funcionan en condiciones inseguras e ilegales. Las investigaciones han confirmado casos de infecciones por salmonela y otras enfermedades transmitidas por los alimentos relacionadas con vendedores ambulantes no autorizados en el condado.

Las condiciones inseguras observadas incluyen:

• Infestaciones de cucarachas y plagas en vehículos y equipos

• No hay instalaciones para lavarse las manos ni aseos para los trabajadores

• Falta de refrigeración, ya que muchos vendedores transportan los alimentos largas distancias sin control de temperatura.

• Fuentes de alimentos adulteradas o desconocidas

• Temperaturas de cocción y servicio inadecuadas

• Equipos, utensilios y zonas de preparación de alimentos poco limpios

«Los vendedores de comida sin permiso a menudo se saltan las normas sanitarias, poniendo a la gente en grave riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos», dijo la supervisora del tercer distrito del condado de Santa Bárbara, Joan Hartmann. «Animamos a los residentes a que sólo coman de vendedores de comida que muestren un permiso sanitario válido y a que busquen señales de que se están siguiendo las normas de seguridad alimentaria.»

Hay varias formas de protegerse y garantizar la seguridad de los alimentos que se consumen:

1. Compre en negocios autorizados: Los restaurantes, los camiones de comida y los mercados agrícolas certificados permitidos por Salud del Condado se someten a inspecciones regulares para cumplir con estrictas normas de salud y seguridad. Busque un permiso de salud publicado antes de comprar.

2. Apoye a los agricultores y productores locales: El Condado tiene una increíble variedad de productores locales de alimentos. Comprar en mercados de agricultores certificados o restaurantes de la granja a la mesa le asegura que está obteniendo alimentos frescos y locales que apoyan nuestra economía y cumplen con las regulaciones de salud.

3. Infórmese antes de comer: Muchas enfermedades transmitidas por los alimentos pueden evitarse si los consumidores eligen sólo fuentes permitidas. Los vendedores no autorizados pueden no seguir las prácticas de higiene o seguridad alimentaria, lo que aumenta el riesgo de contaminación.

«Al elegir alimentos seguros, permitidos y locales, usted está protegiendo su salud y apoyando a las empresas que operan de manera responsable», dijo Jason Johnston, Director de Servicios de Salud Ambiental. “Juntos, podemos construir una comunidad más fuerte y saludable tomando decisiones informadas sobre los alimentos que comemos. Coma seguro, coma local”.

Para reportar un vendedor de comida en la carretera no permitido u otra preocupación por favor complete nuestro formulario en línea http://bit.ly/3W9cQhS (https://app.smartsheet.com/sheets/q47gJv7QhhmR6Vp49WxJp43RP5J6CXFFV23cx641/forms/3008462003269) o llame a nuestras oficinas 805-681-4900 ext. 3 (Santa Bárbara) o 805-346-8460 ext. 3 (Santa María).

Para obtener más información sobre el trabajo de los Servicios de Salud Ambiental del Condado, visite Salud Ambiental | Condado de Santa Bárbara, CA – Sitio Web Oficial.