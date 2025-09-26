El Servicio Meteorológico Nacional ha pronosticado posibles tormentas eléctricas para el Condado de Santa Bárbara que llegaran el sábado 27 de septiembre

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Es posible que se produzcan inundaciones aisladas y localizadas en áreas bajas, relámpagos, y peligrosos vientos de microrráfaga. Vientos de microrráfaga son eventos de viento repentinos, de corta duración, e intensos asociados con tormentas eléctricas y presentan riesgos significativos para la seguridad debido a los escombros que vuelan por el aire. Para obtener pronósticos del tiempo más detallados visite https://www.weather.gov/lox/

Precauciones y consejos para mantenerse seguro:

Sujete y guarde las pertenencias que puedan verse afectados por los fuertes vientos, como paraguas, equipamiento deportivo, y los muebles de exterior.

que puedan verse afectados por los fuertes vientos, como paraguas, equipamiento deportivo, y los muebles de exterior. Los fuertes vientos también pueden provocar cortes de energia. Cargue los dispositivos electrónicos y esté preparado por si se produce un apagón.

Cargue los dispositivos electrónicos y esté preparado por si se produce un apagón. Tenga cuidado al conducir por carreteras mojadas. Las carreteras pueden estar resbaladizas. Conduzca despacio y con cuidado. No conduzca dentro de las áreas inundadas.

Las carreteras pueden estar resbaladizas. Conduzca despacio y con cuidado. No conduzca dentro de las áreas inundadas. Mantengase alejado de los rios, arroyos, riachuelos, áreas recien quemadas por incendios, y otros lugares situados en terrenos bajos y propensos a las inundaciones. Las personas que viven en áreas propensas a las inundaciones y áreas recien quemadas por incendios deben estar atento de las condiciones cambiantes y estar preparadas para tomar medidas de proteccion, como ir a la habitación mas interna de su hogar o a un terreno mas alto, como un segundo piso.

Las personas que viven en áreas propensas a las inundaciones y áreas recien quemadas por incendios deben estar atento de las condiciones cambiantes y estar preparadas para tomar medidas de proteccion, como ir a la habitación mas interna de su hogar o a un terreno mas alto, como un segundo piso. Cuide de las personas que puedan no ser conscientes del peligro o no puedan reaccionar, especialmente las personas mayores, los niños pequeños y los animales domésticos.

del peligro o no puedan reaccionar, especialmente las personas mayores, los niños pequeños y los animales domésticos. Esté atento a su entorno. Váyase del área si no se siente seguro y las condiciones permiten un viaje seguro.

Váyase del área si no se siente seguro y las condiciones permiten un viaje seguro. Si oye truenos, diríjase adentro. Espere 30 minutos después de que haya pasado la tormenta antes de continuar con las actividades al aire libre.

Recursos: