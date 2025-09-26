Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Foto grupal de los ganadores del concurso de arte de la Semana del Arroyo 2025 y miembros de la familia | Credit: Courtesy

Ganadora del 1er lugar en la categoría Juvenil Ronnie Gloo con su obra de arte | Credit: Courtesy

Ganador del 1er lugar en la categoría para Adolescente Rudy Gloo con su obra de arte | Credit: Courtesy

Obra de arte de Deborah Alston Wroblewski, Ganadora del 1er lugar de la categoría de Adultos | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 26 de septiembre de 2025 – La espera ha terminado y ahora conocemos a los ganadores del Concurso de Arte de la Semana del Arroyo 2025. Más de 40 artistas de todas las edades participaron en el concurso este año y crearon presentaciones basadas en el tema “Érase una vez: uniendo a la comunidad con el arte”. Los ganadores fueron anunciados en una recepción celebrada anoche, 25 de septiembre en el Centro Comunitario de Goleta.

Los ganadores fueron seleccionados en función de la relevancia de la obra de arte para el tema, la apariencia general y la originalidad en tres categorías de edad.

La alcaldesa Paula Perotte y la jueza invitada de la Asociación de Arte del Valle de Goleta, Elizabeth Flanagan, tuvieron la difícil tarea de seleccionar a los ganadores.

Estos son los ganadores del concurso de arte de la Semana del Arroyo 2025:

Niños (6º grado y menores)

• 1er lugar – Ronnie Gloo

• 2do lugar – Nyra Mishra

• 3er lugar – Eliza Collins

• Mención de honor – Elliott Mumm

• Mención de honor – Abigail Hall

• Mención de Honor – Sofía Villasana

Adolescentes (7º a 12º grado)

• 1er lugar – Rudy Gloo

• 2do lugar – Kendall Switzer

• 3er lugar – Aishani Mishra

Adultos (18+)

• 1er lugar – Deborah Alston Wroblewski

• 2do lugar – Cydney Miller

• 3er lugar – David Tipton

• Mención de honor: Lori DeBoer

• Mención de honor : Carol North Dixon

• Mención de honor: Jackie Korosy

Te animamos a que vayas a ver la obra de arte por ti mismo hasta el viernes 10 de octubre. El Centro Comunitario de Goleta en 5679 Hollister Avenue está abierto de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

El GCC está disponible para que las organizaciones sin fines de lucro y otros grupos de usuarios exhiban arte y otras exhibiciones culturalmente importantes. Para obtener más información, envíe un correo electrónico a communitycenter@cityofgoleta.gov.

Obtenga más información sobre la Biblioteca del Valle de Goleta y sus programas visitando http://www.GoletaValleyLibrary.org.