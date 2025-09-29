Los votantes del Condado de Santa Bárbara recibirán Guías de información para votantes y se los anima a verificar la inscripción

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Los votantes registrados en todo el Condado de Santa Bárbara ahora están recibiendo sus Guías de información para votantes oficiales por correo, con entrega prevista para fines de septiembre. Cada votante recibirá dos guías: una emitida por el estado de California y otra del Condado de Santa Bárbara.

La Guía de información para votantes del estado incluye análisis imparciales de las medidas electorales a nivel estatal, costos potenciales para los contribuyentes preparados por la Oficina del Analista Legislativo, argumentos a favor y en contra de cada medida, el texto completo y resúmenes preparados por el Procurador General o la Legislatura.

La Guía de información para votantes del condado proporciona una muestra de la boleta electoral, instrucciones para completarla e información sobre las ubicaciones y los horarios de los lugares de votación.

El Registrador de Votantes del Condado de Santa Bárbara, Joe Holland, les recuerda a los votantes que la llegada de estas guías también es una oportunidad para asegurar que el registro de votantes esté actualizado.

“Votar debe ser simple, pero con toda la información conflictiva que hay, a veces puede ser confuso. Registrarse para votar o verificar que su registro de votante sea válido ayuda a garantizar una experiencia de votación sin problemas”, dijo Holland.

La elección especial estatal de California es el martes 4 de noviembre de 2025. Para poder votar, una persona debe ser ciudadana de los Estados Unidos y tener al menos 18 años el día de las elecciones.

Los votantes pueden verificar su estado de registro, incluyendo domicilio y dirección postal, en:

• voterstatus.sos.ca.gov o sos.ca.gov/elections/registration-status

• sbcvote.com (Oficina Electoral del Condado de Santa Bárbara)

Para registrarse o actualizar el registro de votante, los ciudadanos elegibles pueden visitar registertovote.ca.gov. Las solicitudes también están disponibles en la mayoría de las oficinas de correos y se pueden entregar, sin franqueo, a la Oficina de Elecciones del Condado de Santa Bárbara.

Se puede contactar con la Oficina Electoral del Condado de Santa Bárbara mediante sbcvote.com o llamando al 800-722-8683.