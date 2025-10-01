Announcement
Anuncios

El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara lanza la Semana de Prevención de Incendios 2025: Enfoque en la seguridad de la batería en el hogar

Author Image By Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara
Wed Oct 01, 2025 | 3:18pm

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Santa Barbara, CA — El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara (SBCFD, por sus siglas en inglés) observará la Semana de Prevención de Incendios, del 5 al 11 de octubre de 2025, con un enfoque en mantener a las familias seguras cuando utilicen baterías recargables y dispositivos eléctricos. Desde bicicletas eléctricas y patinetes hasta computadoras portátiles, herramientas eléctricas y electrónica diaria, las baterías forman parte de la vida diaria: La seguridad comienza en casa.

Consejos de seguridad para los residentes

Para reducir el riesgo de incendio, SBCFD insta a los miembros de la comunidad a seguir estas precauciones:

Compre de fuentes confiables. Elija dispositivos, baterías y cargadores de minoristas y

fabricantes confiables. Evite los artículos falsificados o sin marca, especialmente los que se venden en línea.

Cargue de forma segura. Coloque los dispositivos sobre superficies duras y no inflamables como baldosas, metal u hormigón. Nunca cargue en camas, sofás, alfombras u otras superficies blandas.

Desenchufe una vez que esté lleno. No deje artículos cargando desatendidos, especialmente durante la noche.

Esté atento a las señales de advertencia. Deje de usar un dispositivo o una batería si se hincha, gotea, desprende un olor extraño, cambia de color, hace ruidos inusuales o se calienta excesivamente.

Almacene adecuadamente. Mantenga las baterías de repuesto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa o temperaturas extremas.

Deseche de manera responsable. No tire las baterías a la basura. Llévelos a un sitio de reciclaje o entrega aprobado.

La Semana de Prevención de Incendios también es un recordatorio para:

• Pruebe los detectores de humo y reemplace las baterías si es necesario.

• Revise y practique su plan de escape en el hogar.

• Asegúrese de que sus números de dirección sean claramente visibles para los socorristas.

Thu Oct 02, 2025 | 01:05am
https://www.independent.com/2025/10/01/el-departamento-de-bomberos-del-condado-de-santa-barbara-lanza-la-semana-de-prevencion-de-incendios-2025-enfoque-en-la-seguridad-de-la-bateria-en-el-hogar/
Get News in Your Inbox

Login

Please note this login is to submit events or press releases. Use this page here to login for your Independent subscription

Not a member? Sign up here.