Regresa el cuarto Plane Pull anual al Aeropuerto de Santa Bárbara el 25 de octubre

SANTA BÁRBARA, CA – 2 de octubre de 2025

El cuarto Plane Pull anual regresa al Aeropuerto de Santa Bárbara (SBA) el sábado 25 de octubre de 2025. Este evento a beneficio, presentado por Alaska Airlines y con el apoyo de SBA y Atlantic Aviation, recauda fondos para Alpha Resource Center y su misión de servir a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo.



El Plane Pull invita a miembros de la comunidad a formar equipos de 10 personas para competir en jalar un avión Alaska Airlines 737 de 100,000 libras. Este año, el avión será una edición especial con temática de Star Wars, pintado a mano con el Halcón Milenario y otros personajes de la saga. Los equipos competirán para jalar el avión una distancia de 20 pies en el menor tiempo posible.

Los equipos pueden inscribirse en una de cuatro divisiones: División de Seguridad Pública (policías, bomberos, militares, etc.), División Escolar (estudiantes o equipos afiliados a escuelas), División de Discapacidad (personas con discapacidades) o División Abierta (público en general). Los equipos pueden estar conformados por familiares, amistades, compañeros de trabajo, del gimnasio u otros miembros de la comunidad. El evento está diseñado para participantes de todas las edades y habilidades.

Se solicita a los equipos de las divisiones de Seguridad Pública y Abierta recaudar $1,000 para apoyar a Alpha Resource Center (o $100 por persona). Los equipos de las divisiones Escolar y de Discapacidad deben recaudar $500 (o $50 por persona). Todos los participantes recibirán una camiseta del evento y la oportunidad de ganar diversos premios.

“En nuestro cuarto año, es inspirador colaborar nuevamente con Alaska Airlines, el Aeropuerto de Santa Bárbara y Atlantic Aviation, así como con los muchos equipos comunitarios y empresariales que participan en el Plane Pull para crear conciencia y apoyar la misión de Alpha de empoderar a personas con discapacidades del desarrollo en todo el condado de Santa Bárbara. Están generando un impacto significativo”, dijo Joshua Weitzman, director ejecutivo de Alpha Resource Center.

Antes del Plane Pull, Alaska Airlines organizará la segunda Experiencia de Vuelo para Personas con Discapacidades, que ofrece a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo la oportunidad de practicar cómo navegar por el entorno del aeropuerto en un ambiente tranquilo y de apoyo. Esto incluye registrarse en el mostrador, pasar por el punto de control de seguridad de la TSA (por sus siglas en inglés), abordar un avión y recorrer la pista. El cupo es limitado y se requiere inscripción previa.

“En Alaska Airlines, el cuidado es parte esencial de nuestra identidad, ya sea al atender a nuestros pasajeros o al apoyar a las comunidades a las que servimos”, dijo Danny Flores, director de operaciones de estaciones en California de Alaska Airlines. “El Plane Pull y la Experiencia de Vuelo para Personas con Discapacidades desempeñan un papel importante en ayudar a que más miembros de la comunidad de Santa Bárbara se sientan cómodos con los viajes aéreos, y nos enorgullece patrocinar estos eventos tan queridos por cuarto año consecutivo”.

Todas las actividades del Plane Pull se llevarán a cabo en la pista de Atlantic Aviation, ubicada en 1503 Cook Place. El público está invitado a asistir de forma gratuita.

Plane Pull

Sábado 25 de octubre de 2025

De 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Atlantic Aviation (1503 Cook Place)

Atlantic Aviation (1503 Cook Place)



Para obtener más información o registrar un equipo, visita el sitio web del Plane Pull.

Patrocinadores del Plane Pull:

Patrocinador Principal: Alaska Airlines y Matawan LLC

Patrocinadores Oro: M Timm Development, Inc. y Lure Digital Agency

Patrocinadores Plata: Montecito Bank & Trust y Signature Aviation

Patrocinadores Bronce: American Riviera Bank, Cottage Health, The Oshay Family Foundation, Paul & Virginia Hernadi, Reid & Robin Cederlof y SpaceX

Patrocinadores de la Sede: Aeropuerto de Santa Bárbara (Santa Barbara Airport) y Atlantic Aviation