La Ciudad de Santa Bárbara presenta sus servicios en la Senior Expo de Santa Bárbara

SANTA BÁRBARA, CA – 3 de octubre de 2025

La Ciudad de Santa Bárbara se enorgullece de participar en la expo anual de recursos para personas mayores, que se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre en el Earl Warren Showgrounds. Organizada por Family Services Agency (FSA), esta reconocida feria de salud y servicios está dirigida a adultos mayores y sus cuidadores, y nuevamente contará con exámenes de salud, exhibiciones, música, comida y actividades interactivas, todo por un costo de entrada de $5. CVS Pharmacy ofrecerá vacunas contra la gripe, incluida la dosis especial para personas de 65 años o más. El estacionamiento será gratuito.

Entre los expositores habrá servicios financieros, residencias para adultos mayores, clubes de viajes, proveedores de atención médica, servicios de cuidado en el hogar, agencias gubernamentales, organizaciones locales sin fines de lucro, el Caregiver Café y muchos más.

34.ª Senior Expo de Santa Bárbara

Miércoles, 15 de octubre de 2025

De 9:00 a mediodía

Earl Warren Showgrounds (3400 Calle Real)

Información del evento | Agregar evento a su calendario

Departamentos de la Ciudad que participarán:

Biblioteca Pública de Santa Bárbara (Santa Barbara Public Library) – Presentará la Biblioteca Móvil con colecciones para adultos, inscripciones de tarjetas de biblioteca, asistencia tecnológica, préstamo de libros e información sobre materiales descargables y recursos digitales. La biblioteca móvil ofrece sus servicios y programas a vecindarios de toda la ciudad.

(Santa Barbara Public Library) – Presentará la Biblioteca Móvil con colecciones para adultos, inscripciones de tarjetas de biblioteca, asistencia tecnológica, préstamo de libros e información sobre materiales descargables y recursos digitales. La biblioteca móvil ofrece sus servicios y programas a vecindarios de toda la ciudad. Parques y Recreación (Parks and Recreation) – Destacará programas y servicios comunitarios diseñados para adultos mayores, incluidas oportunidades recreativas y actividades de bienestar. Los grupos sociales semanales incluyen Stretch and Tone, el Club de Ajedrez, el Club de Bridge Doble, el Club de Tejido y Crochet y el Club de Scrabble, que ofrecen a los adultos mayores maneras de mantenerse activos, comprometidos y conectados.

(Parks and Recreation) – Destacará programas y servicios comunitarios diseñados para adultos mayores, incluidas oportunidades recreativas y actividades de bienestar. Los grupos sociales semanales incluyen Stretch and Tone, el Club de Ajedrez, el Club de Bridge Doble, el Club de Tejido y Crochet y el Club de Scrabble, que ofrecen a los adultos mayores maneras de mantenerse activos, comprometidos y conectados. Departamento de Bomberos/ Oficina de Servicios de Emergencia de Santa Bárbara (Santa Barbara Fire Department/ Office of Emergency Services) – Proporcionará consejos de seguridad contra incendios y preparación para emergencias adaptados a personas mayores y sus proveedores de cuidados.

(Santa Barbara Fire Department/ Office of Emergency Services) – Proporcionará consejos de seguridad contra incendios y preparación para emergencias adaptados a personas mayores y sus proveedores de cuidados. Departamento de Policía de Santa Bárbara (Santa Barbara Police Department) – Brindará recursos y orientación a personas mayores y sus proveedores de cuidados sobre cómo reconocer y evitar estafas. También destacará las oportunidades disponibles a través del programa Volunteers in Policing.

(Santa Barbara Police Department) – Brindará recursos y orientación a personas mayores y sus proveedores de cuidados sobre cómo reconocer y evitar estafas. También destacará las oportunidades disponibles a través del programa Volunteers in Policing. Aeropuerto de Santa Bárbara (Santa Barbara Airport) – Presentará el Hidden Disabilities Sunflower Program, que apoya a los viajeros con discapacidades no visibles ofreciendo asistencia discreta durante toda la experiencia en el aeropuerto.

(Santa Barbara Airport) – Presentará el Hidden Disabilities Sunflower Program, que apoya a los viajeros con discapacidades no visibles ofreciendo asistencia discreta durante toda la experiencia en el aeropuerto. Oficina del Administrador Municipal (City Administrator’s Office) – Ofrecerá servicios a través del programa de mediación de vivienda en alquiler (Rental Housing Mediation Program, RHMP) para ayudar a resolver disputas de vivienda fuera de los tribunales. Estos servicios incluyen mediación, información sobre derechos y responsabilidades de inquilinos y propietarios, consultas con el personal y referencias a agencias de servicios sociales. Entre los participantes del programa se incluyen inquilinos, propietarios, personas mayores, personas con discapacidades, madres y padres solteros, estudiantes y miembros de la comunidad que hablan español.

Para obtener una lista completa de recursos e información sobre el evento, visite 34.ª Senior Expo de Santa Bárbara (fsacares.org/senior-expo).