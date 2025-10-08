El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara recibió fondos de subvención para el Programa de Manejo de Vegetación de Santa Bárbara (VMP) y el Proyecto de Prevención de Ignición

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BARBARA, CA – – El Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara (SBCFD, por sus siglas en inglés) se enorgullece en anunciar una subvención para el Programa de Manejo de Vegetación de Santa Bárbara (VMP, por sus siglas en inglés) y el Proyecto de Prevención de Ignición, donde SBCFD servirá como agencia líder. El financiamiento para esta iniciativa es proporcionado por el Programa de Subvenciones para Prevención de Incendios Forestales de CAL FIRE. El esfuerzo de varios años se financia como parte de la Estrategia Estatal de Resiliencia de Incendios Forestales y Forestales, en parte con los ingresos de la subasta de “Cap-and-Trade” administrados por el Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero de Inversiones Climáticas de California (CCI, por sus siglas en inglés).

El proyecto tiene como objetivo mejorar la seguridad y la resiliencia del Valle de Santa Ynez y varias comunidades en el frente del condado, áreas con una historia de grandes incendios forestales, incluyendo los incendios de 2007 Zaca, 2017 Thomas, 2021 Alisal y 2024 Incendio Lake.

“Estoy orgulloso de esta inversión estatal utilizando un proceso proactivo que puede ayudar a prevenir incendios forestales a gran escala y aliviar el exceso de combustibles que puede llevar a la pérdida de vidas y propiedades”, dijo la Presidenta electa del Senado, Monique Limón “Estos proyectos son solo una de las muchas maneras en que el estado está trabajando proactivamente con nuestras comunidades y socorristas para reducir el exceso de combustibles contra incendios y crear espacio defendible alrededor de infraestructura crítica en áreas propensas a incendios”

“Como departamento modelo a seguir en California, estamos avanzando en medidas proactivas de prevención de incendios forestales para salvaguardar vidas, propiedades y comunidades”, dijo el jefe de bomberos Mark Hartwig

Continuando los esfuerzos para crear una red de zonas de combustible reducidas mediante el uso de incendios prescritos, roturas de combustible agrícola y diversos tratamientos de vegetación en los Valles Los Álamos y Santa Ynez, el programa propone aproximadamente 3.113 acres de tratamientos prescritos de reducción de combustible en incendios y carreteras en el área de responsabilidad estatal. El enfoque inicial en el otoño de 2025 es la implementación de un proyecto de incendio prescrito de 1.819 acres dentro de la Reserva Sedgwick. Los fondos restantes se utilizarán para tratar o mantener proyectos dentro del alcance de la subvención.

Joan Hartmann, Supervisora del Tercer Distrito, declaró: “Este proyecto representa una inversión proactiva en la seguridad de nuestros residentes, la protección de nuestros paisajes naturales y la resiliencia de nuestras comunidades rurales. Al reducir los combustibles peligrosos y tratar miles de acres, estamos tomando medidas significativas para reducir el riesgo de incendios forestales y proteger tanto a las personas como al lugar”.

“Me enorgullece que el Estado de California reconozca el gran trabajo de prevención de incendios que se realiza aquí y continúe invirtiendo recursos estatales en el Condado de Santa Bárbara. Este proyecto, financiado a través de “California Climate Investments,” convierte dólares de actividades contaminantes en proyectos locales que fortalecen nuestra resiliencia climática. Gracias a nuestros bomberos del condado por liderar el camino para reducir los riesgos en nuestras comunidades más propensas a los incendios”. – Asambleísta Gregg Hart

La iniciativa complementa el Plan de Incendios de la Unidad del Departamento de Bomberos, el Proyecto de Fase II del Valle de Lompoc y el recientemente completado Proyecto de Incendios Prescritos Spaulding-Midland, también financiado por el Programa de Subvenciones para la Prevención de Incendios Forestales de CAL FIRE. Estos tratamientos son esenciales para la seguridad pública y de los bomberos, la salida pública y el acceso de emergencia. Además, el proyecto contribuirá a reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero al limitar el potencial de incendios forestales a gran escala.

Los fondos totales de la subvención otorgados para el Programa de Manejo de la Vegetación de Santa Bárbara (VMP) y el Proyecto de Prevención de Ignición son de $990,000.