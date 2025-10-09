Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, California) – El Comité del Programa Legislativo del Condado de Santa Bárbara ha ideado una plataforma para 2026 de principios legislativos priorizados, temas específicos, proyectos y programas que garantizan la defensa dirigida, solicitudes de financiamiento y/o legislación por parte del Condado. La revisión pública y los comentarios sobre el Proyecto de Plataforma Legislativa para 2026 son bienvenidos antes del 24 de octubre de 2025. Está programado que la Junta de Supervisores revise y apruebe la Plataforma Legislativa 2026 en la reunión de la Junta de Supervisores del 16 de diciembre de 2025.

Establecido en 1991, el Comité del Programa Legislativo es un órgano asesor de la Junta de Supervisores del Condado de Santa Bárbara. Un programa dinámico de acciones legislativas patrocinadas por el Condado es desarrollado y rastreado por el Comité con la ayuda de los departamentos del Condado y defensores legislativos en Washington, D. C. y Sacramento. El comité se reúne casi mensualmente y los comentarios del público son bienvenidos. Cada año, el Comité redacta una propuesta de Plataforma Legislativa que se recomienda a la Junta de Supervisores para su posterior revisión y aprobación.

Una vez que la Junta adopta la Plataforma Legislativa, se utiliza una variedad de estrategias de defensa para avanzar con los principios identificados y las Medidas de la Plataforma Legislativa. Se hace un seguimiento de la legislación pendiente que es de interés para el Condado de Santa Bárbara y los defensores legislativos estatales y federales proporcionan actualizaciones del estado continuamente al Comité del Programa Legislativo y a la Junta de Supervisores.

La plataforma preliminar está disponible en el sitio web de la Oficina Ejecutiva del Condado: 5ffe7d44-2cda-4bea-819b-d30e0db7718c

Si desea proporcionar comentarios sobre la plataforma legislativa, póngase en contacto y envíe sus comentarios a Brittany Odermann por correo electrónico a bodermann@countyofsb.org antes del 24 de octubre de 2025.