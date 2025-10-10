County Health Organiza una Limpieza de Residuos de Tabaco en Lompoc

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(LOMPOC, CA.) — El Programa de Prevención de Tabaco y Educación de Cannabis (TPCEP por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud del Condado de Santa Bárbara en asociación con Family Resource Agency (FSA por sus siglas en inglés), Lompoc Valley Community Healthcare Organization (LVCHO por sus siglas en inglés), Future Leaders of America, y Collective Cultures Creating Change (C4 por sus siglas en inglés) organizaron a los miembros de la comunidad de Lompoc para unirse y embellecer sus vecindarios durante el Evento de Limpieza de Desechos de Tabaco de Lompoc. El evento se llevó a cabo el sábado 4 de octubre de 2025, de 10am a 12pm en Lompoc Valley Middle School y Ryon

Park, con la participación de más de 15 voluntarios de toda la ciudad. Los voluntarios recogieron aproximadamente 65 galones de basura con 419 piezas de productos de desecho de tabaco, incluyendo colillas de cigarrillos, cigarros, cigarrillos electrónicos, dispositivos de vapeo, porros de cannabis y envases de productos de tabaco. Los voluntarios trabajaron para restaurar la limpieza y la seguridad de Lompoc Valley Middle School, Ryon Park y los barrios circundantes. A pesar de la ordenanza antitabaco de la ciudad de Lompoc para los espacios públicos recreativos al aire libre, el consumo de tabaco persiste, lo que plantea riesgos para la salud de todos, especialmente los niños y las personas con afecciones respiratorias cuando se encuentran en espacios públicos al aire libre.

Las colillas de cigarrillos siguen siendo el objeto que más se tira en las carreteras, zonas comerciales, desagües pluviales, obras en construcción y áreas recreativas de los Estados Unidos. Las colillas tienen restos tóxicos que a menudo van a parar por escorrentía a los desagües pluviales y acaban contaminando nuestros ríos, playas y océanos. Según la encuesta Keep America Beautiful de 2020, se calcula que 9.700 millones de colillas y 392 millones de otros artículos relacionados con el tabaco representan casi el 20% de toda la basura del país.

“Me encantó participar en la limpieza de residuos de tabaco en la escuela secundaria Lompoc Valley”, dijo Brenda Villa, Directora de Programas Comunitarios de LVCHO y miembro del Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de Lompoc. “Es más que recoger basura; es una oportunidad de dar ejemplo, proteger nuestra salud y mostrar a los estudiantes y a la comunidad que todos tenemos un papel que desempeñar en el cuidado de nuestro medio ambiente. Cuando trabajamos juntos, podemos marcar una verdadera diferencia”.

Para saber más sobre los efectos nocivos del tabaco y el humo de segunda mano en nuestras comunidades, visite UNDO.org. Para obtener ayuda gratuita para dejar el tabaco o el vapeo, visite kickitca.org o llame al 1-800-300-8086.

SOBRE TPCEP

TPCEP y sus socios siguen comprometidos con la defensa de espacios públicos libres de humo y la promoción de la participación de la comunidad a través de iniciativas como el Lompoc Tobacco Prevention Taskforce. Si está interesado en formar parte del grupo de trabajo o desea más información sobre el Programa de Prevención del Tabaco y Educación sobre el Cannabis, póngase en contacto con nosotros en tobacco@sbcphd.org.