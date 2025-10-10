La Comisión de Arte anuncia a los ganadores del Premio de Liderazgo Artístico de 2025

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA MARIA, California) – La Comisión de Arte del Condado de Santa Bárbara ha nombrado a Stefanie Hassett y a la Fundación Ian M. Hassett como ganadores del Premio al Liderazgo Artístico de 2025. El premio será presentado como parte de la Resolución del Condado que proclama octubre como el Mes del Arte y la Humanidad el martes 14 de octubre de 2025, a las 9 a. m. en la reunión de la Junta de Supervisores en el edificio de administración gubernamental Joseph Centeno Betteravia en 511 Lakeside Parkway en Santa María.

El Premio al Liderazgo Artístico fue establecido en 2006 para honrar a individuos y organizaciones que han demostrado un compromiso excepcional con el avance del arte y la cultura en el Condado de Santa Bárbara. La Comisión selecciona a los líderes que luego son honrados por la Junta de Supervisores.

Stefanie Hassett recibirá un reconocimiento por su papel vital en la cofundación y dirección de la Fundación Ian M. Hassett, su servicio como Tesorera del Consejo de Arte de Santa María y su liderazgo en el desarrollo del primer Plan Maestro de Arte Público de la Ciudad de Santa María. La Fundación Ian M. Hassett, fundada en memoria de Ian Hassett, también recibirá reconocimiento por su papel en el enriquecimiento de Santa María Valley a través de becas, tutorías, exposiciones y programas comunitarios que apoyan a jóvenes artistas y adultos con discapacidades. Desde 2013, la Fundación ha otorgado casi $30.000 en becas y ha creado oportunidades para que los estudiantes participen en tutorías, excursiones y exposiciones.

“Es gratificante que nuestra pequeña fundación sea reconocida por el trabajo que hemos hecho en los últimos 12 años en nuestra comunidad”, dijo Stefanie Hassett. “Nuestro objetivo compartido ha sido sencillo: honrar el último deseo de mi hijo, Ian, de animar y apoyar a jóvenes artistas como él. Este ha sido definitivamente un esfuerzo en equipo en el que nuestros donantes, simpatizantes y voluntarios hicieron posible este acercamiento a miles de jóvenes estudiantes de arte”.

Robert Dickerson, Presidente de la Comisión de Arte del Condado de Santa Bárbara, agregó: “La Comisión se enorgullece de reconocer a Stefanie Hassett y a la Fundación Ian M. Hassett por su extraordinario liderazgo, que ha fortalecido las oportunidades para los artistas y fomentado un espíritu de inclusión en el arte. Su trabajo nos recuerda que el crecimiento cultural ocurre cuando apoyamos a los artistas en cada etapa de su viaje”.

Se anima a los miembros de la comunidad a asistir a la reunión de la Junta de Supervisores para participar en la celebración de los premiados.

Acerca de la Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara

La Oficina de Arte y Cultura del Condado de Santa Bárbara (SBCOAC, Santa Barbara County Office of Arts & Culture) sirve como paraguas gubernamental local para proyectos y programas de arte y cultura. La SBCOAC representa una notable asociación de larga data entre el Condado de Santa Bárbara y la Ciudad de Santa Bárbara y sirve como un socio estatal-local del Consejo de Arte de California. A través de sólidas asociaciones públicas y privadas, la SBCOAC busca apoyar y catalizar el arte, la cultura y la expresión creativa. Para obtener más información, visite http://www.sbac.ca.gov.