Se anima a los residentes del Condado de Santa Bárbara a registrarse para votar antes de la próxima elección especial estatal

(SANTA BÁRBARA, California) – A medida que se acerca la Elección Especial Estatal del 4 de noviembre de 2025, la Oficina Electoral del Condado de Santa Bárbara alienta a todos los residentes elegibles a registrarse para votar. La fecha límite para inscribirse para votar en esta elección es el 20 de octubre de 2025.

“La Oficina del Registro de Votantes del Condado de Santa Bárbara está aquí para ayudar a quien lo necesite”, menciona Joe Holland, Secretario a cargo del Registro de Votantes del Condado de Santa Bárbara. “Es importante registrarse para votar o verificar que su registro de votante sea válido”.

Una persona es elegible para votar si es ciudadano de los Estados Unidos y tiene al menos 18 años el día de las elecciones. Los ciudadanos elegibles pueden registrarse para votar en línea visitando sbcvote.com o registertovote.ca.gov. Las solicitudes del registro de votantes también se pueden encontrar en la mayoría de las oficinas de correos y se pueden entregar, sin franqueo, a la Oficina de Elecciones del Condado de Santa Bárbara.

Además, los votantes pueden verificar su registro de votantes, incluyendo la dirección postal residencial en voterstatus.sos.ca.gov o sbcvote.com.

Si un votante se ha mudado o necesita actualizar su registro de votantes, puede hacerlo en registertovote.ca.gov. Si un votante necesita más información, puede comunicarse con la Oficina Electoral del Condado de Santa Bárbara al 800-722-8683.