¡Acompáñanos durante la Celebración de inauguración de SB Lee 2025 y reclama tu libro gratis!

SANTA BÁRBARA, CA – 16 de octubre de 2025

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara se complace en dar inicio al programa SB Lee 2025 con una celebración comunitaria en la Plaza Michael Towbes de la Biblioteca. El título seleccionado de este año y la primera novela gráfica destacada en el programa – es El pez mágico de Trung Le Nguyen.

Durante el evento de inauguración, los asistentes podrán:

¡Reclamar una copia gratuita de El pez mágico en español o The Magic Fish en inglés!

¡Contribuir a un proyecto de arte comunitario dirigido por la artista local Veronica Sanchez!

¡Inscribirte en las próximas actividades de SB Lee, incluyendo clubes de lectura, talleres y eventos especiales!

Inauguración de SB Lee

Viernes 24 de octubre de 2025

De 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

Plaza Michael Towbes de la Biblioteca (en el 40 E. de la calle Anapamu)

Las copias gratuitas de El pez mágico / The Magic Fish también estarán disponibles en todas las sedes de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara a partir del 25 de octubre, hasta agotar existencias.

Para más información, visita SB Lee 2025 (SantaBarbaraCA.gov/SBReads2025).

Sobre Veronica Sanchez

Vero Sanchez es una artista mexicana de diseño gráfico y pintura acrílica radicada en Santa Bárbara, CA, con una licenciatura en Antropología Cultural por la Universidad de California, Riverside. Su trabajo se centra principalmente en el artivismo (arte + activismo) y celebra las identidades culturales y sociopolíticas.

Sobre SB Lee

Cada año, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara distribuye copias gratuitas de un título seleccionado e invita a la comunidad a participar en eventos y conversaciones centradas en el libro. Esperamos que los lectores se conecten entre sí explorando los temas, participando en las discusiones y observando el mundo desde diferentes perspectivas.

SB Lee es posible gracias al generoso apoyo financiero de la Fundación de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara.