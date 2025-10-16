Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 16 de octubre de 2025 – ¡La Ciudad de Goleta le recuerda que se una a la Alcaldesa Paula Perotte y a la Concejal Luz Reyes-Martín (Distrito 1) para nuestro último evento de Café y Comunidad de 2025! Venga al patio del rancho de la Casa Stow (304 N. Los Carneros Road) el domingo 2 de noviembre de 10:00 a.m. al mediodía para una mañana relajada llena de conversaciones amistosas, café caliente, pan dulce, y pan de muerto. Se proporcionará interpretación en español.

La concejal Luz Reyes-Martín dijo: “Esta reunión especial se lleva a cabo en uno de los sitios históricos más queridos de Goleta y lugares divertidos para que los niños corran: el patio del rancho de la Casa Stow. Esperamos que venga a disfrutar de una mañana divertida con nosotros y traiga cualquier pregunta que tenga sobre los problemas que afectan a su vecindario, los próximos proyectos o cualquier cosa que tenga en mente”.

El evento también cae en el Día de los Muertos, un día festivo que honra a los seres queridos y celebra la vida. Para conmemorar la ocasión, serviremos pan dulce, pan de muerto tradicional, y ofreceremos kits de artesanías cortesía de la Biblioteca del Valle de Goleta. El Bookvan de la biblioteca también estará en el lugar, junto con el personal de preparación para emergencias que compartirá información útil sobre seguridad.

En asociación con la Sociedad Histórica del Valle de Goleta, “Domingos en el Rancho” abrirá una hora antes solo para este evento y permanecerá abierto hasta su hora habitual de 2:00 p.m. Después de disfrutar de su café, quédese para explorar los jardines, visite la tienda del museo y el centro de visitantes, conozca a los simpáticos animales del granero o tome un paseo en tractor de cortesía. El horario habitual del Museo y Centro de Visitantes de la Casa Stow es los sábados y domingos de 1:00 a 4:00 p.m., pero estará abierto para este evento. Obtenga más información en https://goletahistory.org/.

La Ciudad organiza eventos de Café y Comunidad durante todo el año en cada uno de sus cuatro distritos para reunir a los residentes y líderes de la Ciudad en una conversación. Para saber en qué distrito vive, visite nuestro mapa interactivo: https://tinyurl.com/GoletaInteractiveMap. Todos los residentes de Goleta son bienvenidos a asistir, sin importar su distrito.

¡Esperamos verte el 2 de noviembre!