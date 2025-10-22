Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 22 de octubre de 2025 – Felicitaciones a la Escuela de Ballet Goleta por haber sido seleccionada para el Programa de Reconocimiento Empresarial de la Ciudad, en honor a las casi cuatro décadas de servicio de la escuela a la comunidad y su éxito como empresa propiedad de mujeres. Se presentó formalmente un certificado de premio en la reunión del Concejo Municipal del 21 de octubre de anoche. El Programa reconoce a los establecimientos que dan forma a la identidad de Goleta, fortalecen su economía y enriquecen a la comunidad.

La alcaldesa Paula Perotte dijo: “Me complace presentar a la Escuela de Ballet Goleta su certificado de premio por sus casi 40 años de servicio, pero también como un ejemplo inspirador de un negocio dirigido por mujeres que prospera en Goleta. Si conoce uno digno de recibir un Premio de Reconocimiento Empresarial, por favor comuníquese con nosotros. ¡No podemos esperar a ver quién es el siguiente!”.

Al aceptar el certificado, Lisa Abshere, directora artística de la Escuela de Ballet de Goleta, dijo: “Me siento honrada y agradecida de tener la Escuela de Ballet en Goleta durante 40 años. La mejor parte de este viaje ha sido ver a los estudiantes a los que enseño cuando eran niños crecer para convertirse en estudiantes maravillosos y mentores para la próxima generación. Gracias por este increíble reconocimiento”.

La Escuela de Ballet Goleta ha sido un pilar de la comunidad desde 1986 cuando se hizo cargo de un pequeño programa de ballet en el Centro Comunitario de Goleta. A lo largo de los años, el programa creció y en 2011, la escuela se mudó a su estudio personalizado en la Avenida Magnolia en Old Town Goleta, consolidando aún más sus raíces en la comunidad.

La misión de la escuela enfatiza tanto la instrucción en el aula como la experiencia de desempeño para estudiantes de todas las edades y niveles. Cada año, los estudiantes participan en producciones clásicas como El Cascanueces, un programa de repertorio mixto en febrero y un ballet clásico de larga duración en la primavera. Las actuaciones se han convertido en tradiciones apreciadas para las familias de Goleta y más allá.

Se alienta a los miembros de la comunidad interesados en la danza a visitar el sitio web de la Escuela de Ballet Goleta en http://www.goletaschoolofballet.com e inscribirse en una clase para experimentar la alegría del ballet de primera mano.

Las nominaciones están abiertas al público para el Programa de Reconocimiento Empresarial de Goleta y se alientan las autonominaciones. Las nominaciones pueden enviarse en cualquier momento a través de un formulario en línea y están destinadas a entregarse trimestralmente, dependiendo de las nominaciones. Los ganadores de los premios son seleccionados por el personalde la Ciudad de Goleta en consulta con la Cámara de Comercio Hispana del Gran Santa Bárbara y la Cámara de Comercio de la Costa Sur de Santa Bárbara. Obtenga más información sobre el Programa aquí.

Ayude a más empresas de Goleta a obtener reconocimiento: ¡nomine una empresa hoy!