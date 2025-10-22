La Oficina Electoral del Condado de Santa Bárbara recuerda a los votantes las opciones de devolución de boletas

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, Calif.). El Secretario a cargo del Registro de Votantes del Condado de Santa Bárbara, Joe Holland, les recuerda a los votantes que, a medida que se acerca la Elección Electoral del Condado del martes 4 de noviembre de 2025, existen varias opciones de devolver su boleta para que pueda incluirse en el recuento.

“Todos los votantes registrados en el Condado de Santa Bárbara recibieron una boleta oficial de voto por correo, junto con materiales de votación a principios de octubre”, afirmó Holland. “Ahora es el momento de devolver la boleta”.

Después de marcar sus selecciones, los votantes deben ingresar la boleta en el sobre de devolución que fue proporcionado, sellarlo, firmarlo y escribir la fecha en el sobre. “Es fundamental que el sobre de devolución esté firmado”, enfatizó Holland. “Cada firma en la boleta se verifica con la firma de registro del votante para validar la boleta antes de que se cuente”.

Maneras de devolver una boleta.

Por correo: las boletas pueden ser devueltas a través del Servicio Postal de los Estados Unidos. No se requiere franqueo siempre y cuando estén selladas a más tardar el Día de las Elecciones, 4 de noviembre. El Servicio Postal de los Estados Unidos invita a los votantes a enviar sus boletas por correo con antelación para asegurar la entrega oportuna para el procesamiento y el conteo.

En las urnas oficiales: las urnas seguras están ubicadas en todo el Condado de Santa Bárbara y están disponibles las 24 horas del día hasta las 8 p.m. el Día de las Elecciones. Puede encontrar la lista de las ubicaciones oficiales de las urnas en cada boleta enviada por correo y está publicada en sbcvote.com.

Votar en persona: aunque todos los votantes registrados reciben una boleta de voto por correo, aquellos que prefieren votar en persona pueden hacerlo en su centro de votación asignado el día de las elecciones. Hay más de 50 centros de votación ubicados en todo el condado para asistir a los votantes el Día de las Elecciones. Los votantes pueden encontrar su centro de votación visitando sbcvote.com e ingresando su dirección residencial.

La Oficina de Elecciones de Santa Bárbara ubicada en 4440-A Calle Real en Santa Bárbara y la oficina de Santa María en 511 Lakeside Parkway en Santa María servirán como centros de votación de servicio completo el día de las elecciones, martes 4 de noviembre, de 7 a. m. a 8 p. m.

Para obtener más información:

Los votantes tienen muchas opciones para obtener información electoral. El personal electoral está disponible para apoyar por teléfono al (800) 722-8683, a través del sitio web de la Oficina Electoral, https://www.countyofsb.org/164/Elections, y por correo electrónico a electionsupport@countyofsb.org.

Además, la Oficina Electoral de Santa Bárbara ubicada en 4440-A Calle Real en Santa Bárbara está abierta de lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m. La oficina también abrirá el sábado 1 de noviembre, de 9 a. m. a 2 p. m.