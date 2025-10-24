Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 23 de octubre de 2025

Resultados del impuesto de ocupación transitoria en la Ciudad de Santa Bárbara – 30 de septiembre 2025

La Ciudad de Santa Bárbara recaudó $3.3 millones en Impuestos de Ocupación Transitoria (TOT) en septiembre 2025, el tercer mes en el año fiscal de la Ciudad.

En lo que va de año, la Ciudad ha recaudado $11.6 millones en TOT general, de los cuales aproximadamente $10.1 millones provienen de hoteles y $1.5 millones de alquileres a corto plazo. A la fecha, los ingresos totales por concepto de TOT se sitúan un 0.8% por encima del presupuesto.

El Impuesto de Ocupación Transitoria (TOT) es un impuesto que grava a los huéspedes “transitorios” que se alojan en cualquier hotel, posada, motel u otro establecimiento comercial de alojamiento por un periodo inferior a 30 días.

El presupuesto adoptado por la Ciudad para el TOT, considerando todos los fondos, es de $35.5 millones, de los cuales $29.5 millones están asignados al Fondo General.

Consulte la tabla del Impuesto de Ocupación Transitoria. El tipo impositivo del TOT en la Ciudad es del 12.0 %, de los cuales el 10.0 % se destina al Fondo General de la Ciudad y el 2.0 % restante al Fondo de Arroyos y Agua Limpia.

Para obtener más datos financieros actuales e históricos, visite la página web de Presupuestos e Informes de la Ciudad.