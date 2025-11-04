La ciudad de Goleta recibe el premio a la excelencia en informes financieros por su 21º año

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 31 de octubre de 2025 – La ciudad de Goleta se complace en compartir que su Departamento de Finanzas recibió el Certificado de Logro por Excelencia en Informes Financieros de la Asociación de Oficiales de Finanzas del Gobierno (GFOA) por su Informe Financiero Integral Anual para el año fiscal que finalizó el 30 de junio de 2024. Este es el 21º año que la Ciudad ha ganado este prestigioso premio.

El director financiero de Goleta, Luke Rioux, dijo: “Estoy increíblemente orgulloso de todo el equipo de finanzas por continuar manteniendo los altos estándares por los que nos esforzamos todos los días. Este reconocimiento también refleja una cultura de transparencia, responsabilidad y colaboración en toda la ciudad. Realmente agradezco a todos nuestros colegas en todos los departamentos por su asociación y cuidado en la gestión responsable de los fondos públicos. Este premio encarna el compromiso de la Ciudad con informes financieros claros y accesibles que ayuden al público a comprender cómo se reciben, gastan y protegen los dólares públicos para el beneficio de la comunidad”.

El Certificado de Logro por Excelencia en Informes Financieros (COA) es la forma más alta de reconocimiento en contabilidad gubernamental e informes financieros. Este premio reconoce el compromiso de la Ciudad con los informes financieros y el historial comprobado. El COA ha sido juzgado por un panel imparcial para cumplir con los altos estándares del programa, lo que incluye demostrar un “espíritu de divulgación completa” constructivo para comunicar claramente su historia financiera y motivar a los usuarios potenciales y grupos de usuarios a leer el informe.

Los gobiernos que deseen ser considerados para este premio deben presentar su informe dentro de los seis meses posteriores al final del año fiscal y deben cumplir con los principios contables generalmente aceptados y los requisitos legales aplicables. El proceso de revisión toma otros cuatro a seis meses. Obtenga más información sobre el premio Certificado de Logro en http://www.gfoa.org/coa-award. El Informe Financiero Anual Integral de la Ciudad puede estar en nuestro sitio web aquí.

¡Únase a nosotros para felicitar a nuestro Departamento de Finanzas por este merecido premio! Más información sobre el Departamento de Finanzas de la Ciudad está disponible en http://www.cityofgoleta.org/your-city/finance.