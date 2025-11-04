La Ciudad de Santa Bárbara abre convocatoria para programas de subvención en bloque de desarrollo comunitario y económico

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 30 de octubre de 2025

A partir del martes 4 de noviembre, la Ciudad de Santa Bárbara solicitará propuestas de personas u organizaciones elegibles para sus Programas de Subvenciones en Bloque para el Desarrollo Comunitario (Community Development Block Grant, CDBG) correspondientes al año fiscal 2026-2027. Se dispone de aproximadamente $555,000 en subvenciones CDBG para apoyar a organizaciones locales sin fines de lucro que desarrollen actividades comunitarias, como rehabilitación, mejoras de infraestructura o desarrollo económico, beneficiando a residentes de la ciudad de Santa Bárbara con ingresos bajos y medios.

Un taller obligatorio en línea dirigido a los solicitantes de los programas de Desarrollo Económico y Capital de CDBG se llevará a cabo el 13 de noviembre a las 9:30 a.m. Para ser elegible, cada solicitante debe asegurarse de que un representante directamente involucrado en la preparación de la solicitud asista al taller completo. Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con información sobre cómo unirse al seminario web. Regístrese en Zoom para el taller.

Es responsabilidad del solicitante asegurarse de que la solicitud esté completa y se envíe en línea a más tardar a las 4:30 p.m. del 11 de diciembre de 2025; no se harán excepciones. No se aceptarán solicitudes incompletas, y la aceptación de la solicitud no garantiza la obtención de financiamiento.

Para conocer todos los requisitos y detalles del proceso de financiamiento, comuníquese con el personal de Programas de Desarrollo Comunitario por teléfono al (805) 564-5470 ext. 4344, o visite CBDG & Human Services (SantaBarbaraCA.gov/CDBGprogram).