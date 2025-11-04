Se solicita al público que dé su opinión sobre las necesidades de transporte público no satisfechas

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Santa Barbara, Calif. – La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG por sus siglas en inglés) y la ciudad de Santa María organizarán una serie de sesiones anuales de escucha hasta diciembre para tratar las necesidades de transporte público no satisfechas. También se realizarán sesiones de escucha en las ciudades de Santa Bárbara y Buellton. Se anima a la participación pública para compartir opiniones sobre los sistemas de autobuses, los servicios de transporte a demanda y los servicios de transporte adaptado.

Aquellos que no puedan asistir a una de las cuatro sesiones de escucha pueden completar un formulario de comentarios en línea disponible en inglés y español hasta el viernes 15 de diciembre de 2025. El público también puede enviar comentarios por escrito a SBCAG at 260 North San Antonio Road, Suite B, Santa Barbara, CA 93110, o por correo electrónico a info@sbcag.org.

Los comentarios proporcionados en cualquiera de las sesiones de escucha, en el formulario de comentarios en línea o por escrito se comparten con los responsables locales de la toma de decisiones, las agencias de transporte público y el Departamento de Transporte de California para ayudar a influir en las opciones de servicios y proyectos de transporte público.

En febrero de 2026, el Comité Asesor de Transporte Público del Condado de Santa Bárbara recibirá un resumen de las opiniones del público. En abril de 2026, se presentará un borrador del informe a la Junta Directiva de la SBCAG para su consideración.

Buellton

Visite en persona en cualquier momento durante la sesión de escucha de dos horas.

4 p.m. a 6 p.m., 3 de diciembre 2025

Cámara del Consejo Municipal de Buellton – 107 W Hwy 246, Buellton, CA 93427.

Se ofrece accesibilidad y traducción al español previa solicitud. Comuníquese con SBCAG antes del 28 de noviembre, 2025, al (805) 961-8900 o info@sbcag.org.

Santa Barbara

Visite en persona o virtualmente en cualquier momento durante la sesión de escucha de dos horas.

4 p.m. a 6 p.m., 2 de diciembre, 2025

Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Barbara (SBCAG) Sala de conferencias Wisteria – 260 North San Antonio Road, Santa Barbara, CA 93110.

El público también puede unirse virtualmente a través de Zoom con el ID del seminario web 84941151277 y la contraseña 751074. Los detalles sobre cómo participar virtualmente también se publicarán en el sitio web de SBCAG en http://www.sbcag.org.

Se ofrece accesibilidad y traducción al español previa solicitud. Comuníquese con SBCAG antes del 28 de noviembre de 2025 al (805) 961-8900 o info@sbcag.org.

Santa Maria

Dos sesiones: 4 p.m. y 5:30 p.m., 4 de diciembre, 2025

Biblioteca Pública de Santa María Shephard Hall, primer piso 421 S. McClelland Street, Santa Maria, CA 93454.

Se ofrece accesibilidad y traducción al español y al mixteco previa solicitud llamando al (805) 928-5624 antes del 1 de diciembre de 2025.

Aquellos que no puedan asistir a una de las sesiones de escucha pueden enviar sus comentarios antes del 15 de diciembre de 2025 a través de cualquiera de estos métodos:

Correo electrónico a info@sbcag.org

Servicio Postal de EE. UU. a: 260 North San Antonio Road, Suite B, Santa Barbara, CA 93110.

Formulario de comentarios en línea

SBCAG recopilará comentarios sobre las necesidades de transporte público en todo el condado de Santa Bárbara, tal y como se describe en la sección 99238.5 del Código de Servicios Públicos.