GOLETA, CA, 6 de noviembre de 2025 – ¡Qué diferencia hacen dos años! En 2023, la Ciudad lanzó GoodLandGoodShopping.com como un directorio de negocios con casi 800 negocios de Goleta. Desde entonces, la plataforma ha crecido a más de 1,000 empresas y cada mes se registran más. ¿Qué significa esto para ti? Comprar localmente y apoyar a los negocios de Goleta en esta temporada navideña será más fácil que nunca.

Desde boutiques y restaurantes familiares hasta servicios profesionales y tiendas de ropa, este sitio es su recurso integral para descubrir gemas locales. GoodLandGoodShopping.com incluye una vista de mapa, una función de búsqueda y opciones de filtro para ayudarlo a encontrar exactamente lo que está buscando en esta temporada navideña y más allá. Vea nuestro video promocional en español y en inglés para obtener más información.

¿Cómo participan los negocios?

Las empresas ubicadas dentro de la ciudad de Goleta y que tienen una licencia comercial válida de Goleta se incluyen automáticamente en nuestro directorio de GoodLandGoodShopping.com GRATIS. Alentamos a todas las empresas locales a que se tomen unos minutos para personalizar su listado gratuito y aumentar la visibilidad. Cada listado incluye el nombre de tu empresa, dirección, número de teléfono, sitio web y horario, y puedes agregar fácilmente tu logotipo, enlaces a redes sociales, promociones, galerías de fotos y más. El personal de la ciudad revisa y aprueba los listados antes de que se publiquen. Para comenzar, puede:

• Ver un breve tutorial sobre cómo editar tu ficha de empresa aquí.

• ¿No ve su negocio? Aprende a agregar tu negocio aquí.

Para celebrar y mostrar los increíbles negocios de nuestra comunidad, ¡la ciudad de Goleta está trayendo de vuelta nuestros #GoodLandGoodShopping focos en las redes sociales! Cada semana, presentaremos diferentes negocios de Goleta en nuestras plataformas (Instagram, Facebook y X).

Con tantas empresas locales excelentes para elegir, ¡necesitamos su ayuda! ¿Tiene una tienda, restaurante o negocio favorito que merece reconocimiento? ¡Háznoslo saber! Sus nominaciones nos ayudarán a resaltar sus ofertas especiales y las personas apasionadas detrás de ellas.

Para enviar una recomendación, envíe un correo electrónico a PIO@CityofGoleta.org con:

• El nombre del negocio

• Una breve descripción de por qué es especial para ti

• Cualquier detalle adicional que desee que sepamos

Si tiene preguntas o comentarios sobre el directorio, comuníquese con la División de Relaciones Comunitarias al PIO@CityofGoleta.org. En esta temporada navideña y más allá, recuerde que cada compra realizada localmente ayuda a las pequeñas empresas de Goleta a prosperar. Gracias por comprar en Goleta y apoyar nuestra economía local.