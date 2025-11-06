Quema Prescrita de Sedgwick Empezará el Sabado

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

QUÉ: Se quemarán aproximadamente 281 acres de sotobosque de salvia y roble.

CUÁNDO: 8-10 de noviembre, dependiendo de las condiciones.

DÓNDE: Reserva Sedgwick en el Valle de Santa Ynez.

POR QUÉ: La quema se está llevando a cabo para reducir los combustibles en el área para proteger a las vecindades de la comunidad. Las quemas prescritas pueden ayudar a prevenir la propagación de incendios forestales y pueden reducir los impactos en las cuencas hidrográficas que pueden provocar la pérdida de suelo y la sedimentación. La quema se llevará a cabo cuando las condiciones meteorológicas sean muy favorables para alejar el humo de los centros de población.

QUIÉN: Esta quema prescrita es planificada y coordinada por el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara con el APCD del Condado de Santa Bárbara, el APCD del Condado de San Luis Obispo, el APCD del Valle de San Joaquín, el APCD del Condado de Ventura y la Junta de Recursos del Aire de California para minimizar los impactos en la calidad del aire en las comunidades circundantes.

PRECAUCIONES DE SALUD: Cuando pueda ver u oler el humo en su área, evite las actividades extenuantes al aire libre y permanezca en el interior tanto como sea posible. Estas precauciones son especialmente importantes para los niños, los adultos mayores y las personas con afecciones cardíacas y pulmonares. Si es sensible al humo, considere reubicar temporalmente y cerrar todas las puertas y ventanas el día de la quema. Los síntomas de la exposición al humo pueden incluir tos, sibilancias, falta de aliento o dificultad para respirar, opresión o dolor en el pecho, náuseas y fatiga o mareos inusuales. Tenga cuidado al conducir cerca de quemas prescritas.

Se instalará un monitor de aire portátil cerca para monitorear las condiciones de calidad del aire.

Esta quema depende del clima y las condiciones de calidad del aire que son favorables para la dispersión del humo. Si las condiciones no son las deseadas, la quema se reprogramará.

Para ver un mapa de quemas prescritas en todo el estado y otras funciones, visite la página de internet del

Sistema de informes de información sobre incendios prescritos (PFIRS): https://ssl.arb.ca.gov/pfirs/firm/firm.php