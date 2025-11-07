Nuevo Jefe de Bomberos seleccionado para el Condado de Santa Bárbara

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

(SANTA BÁRBARA, California) – La Oficial Ejecutiva del Condado Mona Miyasato anunció el 7 de noviembre de 2025 que Garrett Huff ha sido seleccionado para ser el próximo Jefe de Bomberos del Condado de Santa Bárbara. La Junta de Supervisores programó ratificar el nombramiento en la reunión de la Junta de Supervisores del 18 de noviembre de 2025.

Actualmente, Huff es el Jefe Adjunto del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara. Su primer día será el 8 de diciembre. Asumirá las funciones del Jefe Mark Hartwig, quien se jubilará a finales el 7 de de diciembre, después de seis años como Jefe de Bomberos del Condado de Santa Bárbara.

Huff comenzó su carrera en la lucha contra incendios en 1999 y llegó al Condado de Santa Bárbara en 2005. Durante los últimos 20 años en el condado, ha ido ascendiendo en los rangos: comenzó como bombero/paramédico en una unidad hasta llegar recientemente al cargo de subjefe de bomberos. En este puesto, supervisa los Servicios Médicos de Emergencia del Condado y el Centro Regional de Comunicaciones contra Incendios. Además, ha servido en el Equipo de Manejo de Incidentes en numerosos incendios, el deslizamiento de escombros de Montecito, la tragedia del barco Conception y la respuesta del condado a la pandemia del COVID.

“Me siento profundamente honrado de ser elegido el próximo Jefe de Bomberos del Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara. Habiendo crecido y pasado mi carrera sirviendo dentro de este departamento y condado, esta oportunidad es humilde y profundamente significativa. Los hombres y mujeres de esta organización encarnan los más altos estándares de profesionalismo, compasión y dedicación. Es un privilegio dirigirlos mientras continuamos sirviendo y protegiendo a los ciudadanos del Condado de Santa Bárbara. Espero construir sobre la orgullosa historia de nuestro departamento y trabajar en colaboración para garantizar un futuro seguro y resiliente para nuestras comunidades”, dijo Huff.

El Departamento de Bomberos del Condado opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana con 320 empleados y un presupuesto operativo de 130 millones de dólares. Hay 16 estaciones de bomberos y cada una cuenta con varios bomberos, camiones y unidades principales de Soporte Vital Avanzado (ALS, por sus siglas en inglés) para atender directamente a unas 172.000 personas en las zonas no incorporadas, como Orcutt, Vandenberg Village y la mayor parte de Santa Ynez Valley, además de actuar como el cuerpo de bomberos para las ciudades de Buellton, Goleta y Solvang.

Además de la respuesta de la estación de bomberos, el Departamento de Bomberos utiliza helicópteros, topadoras, embarcaciones de rescate y brigadas manuales para distintos tipos de desastres. El Departamento supervisa el nuevo Centro Regional de Comunicaciones contra Incendios que envía el recurso más cercano disponible para llamadas médicas de emergencia y bomberos en todo el condado. Además, el Departamento supervisa la Oficina de Manejo de Emergencias que coordina la preparación, respuesta y recuperación de emergencias para todo el condado.

“Después de una búsqueda a nivel nacional, estoy seguro de que el Jefe Adjunto Huff continuará dirigiendo al departamento en la dirección correcta. Ha demostrado habilidades de liderazgo, sólida experiencia en incendios y se ha ganado un inmenso respeto de mi parte, el liderazgo del condado y el personal del Departamento de Bomberos. Él conoce este departamento de abajo a arriba y ha trabajado en todas las divisiones del Departamento para tener una comprensión completa del trabajo que hace el Departamento y las responsabilidades de un Jefe de Bomberos. Valoro su experiencia en este campo y su corazón de servir para proteger a nuestra comunidad”, dijo la directora ejecutiva del condado Mona Miyasato.

Huff recibió su Licenciatura en Manejo de Incendios y Emergencias de Kaplan University, su Licenciatura en Tecnología de Incendios de Oxnard College y continúa su educación con la finalización de su Maestría en Administración Pública el próximo verano. Huff también tiene varias certificaciones para su campo y está involucrado en organizaciones profesionales en todo el estado, que incluye servir como miembro de la Junta Directiva en la Junta Asesora 9-1-1 de California. A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, que incluye ser nombrado Bombero del Año en 2016 por el Condado de Santa Bárbara.

“También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al Jefe Mark Hartwig. Con una carrera que abarca 33 años, ha sido un líder experto, dedicado y audaz, siempre esforzándose por avanzar en el servicio de bomberos para el mejoramiento de nuestra comunidad y de todo el estado. Agradecemos que haya compartido su inmensa experiencia y liderazgo con nosotros durante estos últimos seis años”, dijo la CEO Miyasato.

Para obtener más información sobre el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Barbara, ingrese a Inicio – Departamento de Bomberos del Condado de Santa Barbara.