Atención Negocios de Old Town Goleta en Hollister: Vuelve el concurso de decoración de ventanas del desfile navideño

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 10 de Noviembre de 2025 – ¡La Ciudad de Goleta se está metiendo en el espíritu navideño con el 3er Concurso Anual de Decoración de Ventanas del Desfile Navideño de Old Town Goleta! El concurso tiene como objetivo ayudar a crear un ambiente festivo y alegre a lo largo de la ruta del desfile de Hollister Avenue el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 6:00 p.m.

Si usted es un negocio de Old Town Goleta con una tienda en la ruta del desfile en la Avenida Hollister desde Orange hasta Kinman, se le anima a participar. Así es como funciona:

• Decora las ventanas de tu tienda a tiempo para el Desfile Navideño de Goleta.

• ¡Mantenga las decoraciones familiares, festivas y divertidas!

• En apoyo de la Ordenanza Libre de Plástico de la Ciudad, evite el uso de globos de Mylar.

• Las decoraciones deben ser visibles desde la acera, pero no deben bloquear los caminos peatonales.

• Revisaremos las ventanas decoradas durante el desfile y los ganadores se anunciarán la semana siguiente. Los ganadores recibirán una tarjeta de gasolina de Fuel Depot y lavado de autos.

• Todos los negocios participantes aparecerán en los canales de redes sociales de la Ciudad (Facebook, Instagram y X).

• ¡Los ganadores tendrán derecho a presumir durante todo el año!

El año pasado, participaron casi 20 negocios, vea las fotos aquí: bit.ly/3WhC25X. Larry’s 8 Day Auto Parts se llevó a casa el primer premio con Hollister Barbershop y Goleta Bakery recibiendo menciones honoríficas. The Edge Salon & Barbershop ganó el título de Favorito de la Gente y The Lazy Eye Shop fue el Subcampeón Favorito de la Gente.

Categorías de premios

El concurso de este año incluirá varias categorías divertidas:

• Mejor ventana general – La ventana más destacada que captura el espíritu de la temporada.

• Tema más creativo – Reconocer la originalidad y el diseño artístico.

• Exhibición más festiva – Otorgada por la ventana más alegre y festiva.

• Premio People’s Choice – ¡Votado por la comunidad!

Premio de Favorito de la Gente:

Después del desfile, se publicarán fotos de todas las ventanas decoradas en los canales de redes sociales de la ciudad (@CityofGoleta). Los miembros de la comunidad pueden votar dejando un comentario con su entrada favorita o enviando un correo electrónico a PIO@cityofgoleta.org durante el período de votación designado.Ya sea que esté decorando, participando o asistiendo al desfile, gracias por ayudar a que Old Town Goleta brille en esta temporada navideña. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con Marcos Martinez en mmartinez@cityofgoleta.gov.

Para obtener información sobre el Desfile Navideño de Goleta organizado por el Club de Leones de Goleta y Santa Bárbara, incluido cómo patrocinar, ser voluntario o participar en el desfile, visite: https://goletaholidayparade.org/.