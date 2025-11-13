Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.
(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Más de 2.400 personas están experimentando la falta de vivienda en el Condado de Santa Bárbara. Para ayudar a que las personas y las familias se mantengan abrigadas este invierno, la Oficina del Defensor Público del Condado de Santa Bárbara está recolectando donaciones de artículos nuevos o en muy buen estado de:
• Sacos de dormir.
• Guantes, chaquetas, zapatos, bufandas y mochilas.
• Productos de higiene y ropa interior térmica.
• Calcetines y ropa interior nueva (artículos más necesarios).
Lugares de entrega de donaciones
Las donaciones se aceptan de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p.m., hasta el 11 de diciembre en:
• Oficina del Defensor Público del Condado de Santa Bárbara (Santa Barbara Public Defender’s Office): 1100 Anacapa Street. La entrada de la oficina está ubicada bajo el arco del histórico juzgado.
• Oficina del Defensor Público del Condado de Santa María (Santa Maria Public Defender’s Office): 312-P East Cook Street, Edificio A.
Contribuciones financieras
• Las donaciones financieras deducibles de impuestos se pueden hacer a través de la asociación del Defensor Público con Adam’s Angels.
• Visite el portal de donaciones de Adam’s Angels y haga clic en “Donar”. Seleccione “Sleeping Bag Drive” en el menú desplegable para dirigir su donación a este esfuerzo. Los fondos se utilizarán para comprar nuevos sacos de dormir y ropa interior.
• Los artículos también pueden donarse virtualmente a través de la lista de deseos de Amazon del evento.
Eventos de distribución
Para recibir los bienes donados, las personas deben asistir a uno de los siguientes eventos el viernes 12 de diciembre de 12 a 2 p. m.:
• Fuera del Juzgado de Santa Bárbara (Santa Barbara Courthouse) en 1100 Anacapa Street.
• En la Oficina del Defensor Público de Santa María en 312-P East Cook Street, Edificio A.
Los eventos continuarán mientras duren los suministros. Los equipos de alcance local y los socios comunitarios están notificando a los clientes sobre las donaciones disponibles.