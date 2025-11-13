Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – Más de 2.400 personas están experimentando la falta de vivienda en el Condado de Santa Bárbara. Para ayudar a que las personas y las familias se mantengan abrigadas este invierno, la Oficina del Defensor Público del Condado de Santa Bárbara está recolectando donaciones de artículos nuevos o en muy buen estado de:

• Sacos de dormir.

• Guantes, chaquetas, zapatos, bufandas y mochilas.

• Productos de higiene y ropa interior térmica.

• Calcetines y ropa interior nueva (artículos más necesarios).

Lugares de entrega de donaciones

Las donaciones se aceptan de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p.m., hasta el 11 de diciembre en:

• Oficina del Defensor Público del Condado de Santa Bárbara (Santa Barbara Public Defender’s Office): 1100 Anacapa Street. La entrada de la oficina está ubicada bajo el arco del histórico juzgado.

• Oficina del Defensor Público del Condado de Santa María (Santa Maria Public Defender’s Office): 312-P East Cook Street, Edificio A.

Contribuciones financieras

• Las donaciones financieras deducibles de impuestos se pueden hacer a través de la asociación del Defensor Público con Adam’s Angels.

• Visite el portal de donaciones de Adam’s Angels y haga clic en “Donar”. Seleccione “Sleeping Bag Drive” en el menú desplegable para dirigir su donación a este esfuerzo. Los fondos se utilizarán para comprar nuevos sacos de dormir y ropa interior.

• Los artículos también pueden donarse virtualmente a través de la lista de deseos de Amazon del evento.

Eventos de distribución

Para recibir los bienes donados, las personas deben asistir a uno de los siguientes eventos el viernes 12 de diciembre de 12 a 2 p. m.:

• Fuera del Juzgado de Santa Bárbara (Santa Barbara Courthouse) en 1100 Anacapa Street.

• En la Oficina del Defensor Público de Santa María en 312-P East Cook Street, Edificio A.

Los eventos continuarán mientras duren los suministros. Los equipos de alcance local y los socios comunitarios están notificando a los clientes sobre las donaciones disponibles.