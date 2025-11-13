Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 13 de noviembre de 2025 – Las Bibliotecas del Valle de Goleta y Santa Ynez han recibido $15,840 en fondos de subvención Zip Books de la Biblioteca Estatal de California para el ciclo 2025-26. Este querido programa ha ampliado el acceso a los materiales de la biblioteca durante más de diez años, permitiendo a los usuarios acceder a títulos que normalmente no estarían disponibles en sus bibliotecas públicas locales.

A partir del miércoles 19 de noviembre, usuarios con tarjetas de biblioteca de las bibliotecas de Goleta, Buellton y Solvang, junto con el Bookvan, son elegibles para solicitar libros que no están disponibles en el Sistema Cooperativo de Bibliotecas Black Gold en formatos físicos (libros, libros de letra grande, y audiolibros en CD). El personal de la biblioteca aceptará solicitudes de libros de menos de $ 50 y audiolibros en CD de menos de $ 75, que se enviarán por correo directamente a los usuarios desde Amazon. Los usuarios deben devolver los artículos al personal de la biblioteca dentro de los 90 días para evitar incurrir en cargos.

Los usuarios de la biblioteca son elegibles para solicitar hasta dos títulos por mes y pueden recibir un máximo de seis títulos por período de subvención, o hasta que se agoten los fondos. Los usuarios pueden solicitar sus Zip Books comunicándose con el personal de la biblioteca en cualquiera de nuestras cuatro ubicaciones, en persona o por teléfono (consulte la lista a continuación), en lugar de completar un formulario en línea. El personal se asegurará de que los materiales cumplan con los requisitos del programa antes de enviar su solicitud.

“Estamos encantados de brindar una vez más esta vía de accesibilidad gracias al Programa Zip Books y la Biblioteca Estatal de California”, dijo la bibliotecaria de la ciudad Elizabeth Saucedo. “Con este programa de subvenciones podemos ayudar nuestros usuarios donde están, conectándolos directamente con información y recursos invaluables”.

¡El personal de las Bibliotecas del Valle de Goleta y Santa Ynez esperan poder ayudarlo con sus solicitudes de Zip Books!