GOLETA, CA, 12 de noviembre de 2025 – ¡Después de un exitoso primer año, la ciudad de Goleta se complace en anunciar el regreso del Show de Drones del 4 de julio en 2026! Además del espectáculo drones habrá música, actividades, entretenimiento, camiones de comida y una sección VIP. La celebración del año pasado contó con una asistencia de casi 6,000 personas. Ahora que conocemos su popularidad, estamos buscando hacer crecer el evento para acomodar la gran participación que experimentamos. Para hacer posible este evento GRATUITO para nuestra comunidad, estamos buscando patrocinadores. El año pasado, 20 patrocinadores increíbles dieron un paso al frente, ¿quiénes formarán parte del grupo de este año?

La Gerente de Relaciones Comunitarias de Goleta, Kelly Hoover, dijo: “La magia del Show de Drones es que es un evento para la comunidad organizado por la comunidad, por lo que necesitamos su apoyo oportuno y generoso. Al asociarse con nosotros, será parte de algo especial: una noche patriótica de entretenimiento, diversión familiar y espíritu comunitario”.

La Ciudad tiene como objetivo tener la mayoría de sus patrocinadores en su lugar para el 15 de enero de 2026. Si su empresa u organización está interesada en apoyar el show, por favor complete nuestro formulario de interés en línea hoy. Allí también puede encontrar información sobre los diferentes niveles de patrocinio disponibles. Si tiene preguntas, por favor envíe un correo electrónico pio@cityofgoleta.org.

Un gran agradecimiento a Yardi Systems, que fue nuestro primer patrocinador de la feria inaugural en 2025 y una vez más ha dado un paso adelante para ser patrocinador en 2026. Yardi no solo ofrece una donación de $25,000, sino que también ofrece una subvención equivalente de $25,000. La Ciudad también agradece a los patrocinadores que regresan la Familia Cederlof, Ergomotion, Fuel Depot y Point Market, y el Santa Barbara Airbus. Los patrocinadores ayudan a cubrir los costos de los drones, seguridad, audio/visual, servicios de custodia, entretenimiento y más.

Si bien la planificación acaba de comenzar, el evento se llevará a cabo la noche del 4 de julio de 2026 y el lugar seguirá siendo el mismo: Dos Pueblos High School ubicado en 7266 Alameda Avenue.

Vea nuestro resumen en video del Show de Drones del 2025 aquí: https://youtu.be/B3azqD2hx0U. Para ser patrocinador de este día especial, asegúrese de completar nuestro formulario de interés en línea. Esperamos con ansias otro gran evento del Cuatro de Julio. ¡Gracias por su apoyo!