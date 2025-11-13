Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Las estaciones de sacos de arena de autoservicio están ABIERTAS hoy, jueves 13 de noviembre de 2025, y mañana, viernes 14 de noviembre de 2025, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las siguientes dos estaciones de sacos de arena de la Ciudad de Santa Bárbara, disponibles para la comunidad durante eventos de tormentas severas, estarán abiertas:

Estaciones:

Jueves 13 y viernes 14 de noviembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Patio Anexo

401 East Yanonali Street

Estación de bomberos 7

2411 Stanwood Drive

Las sacos de arena están disponibles para los residentes de forma gratuita. Se recuerda a los residentes que la política de distribución de sacos de arena de la ciudad está diseñada para ayudar a la protección de la propiedad privada sólo durante las condiciones de emergencia de la tormenta. Tenga en cuenta lo siguiente:

Traiga sus propios guantes y palas, y prepárese para llenar las sacos que necesite.

Llene las sacos de arena hasta la mitad para que no sean demasiado pesados de levantar y puedan apilarse correctamente.

Puedes llevar 20 sacos de arena por viaje.

Para saber cómo llenar y apilar las sacos de arena, vea el siguiente vídeo sobre cómo llenar y almacenar las sacos de arena.

Para más información sobre sacos de arena, visite SantaBarbaraCA.gov/Sandbags.

Comuníquese con la División de Calles del Departamento de Obras Públicas para emergencias relacionadas con calles o desagües pluviales obstruidos/bloqueados al (805) 564-5454.