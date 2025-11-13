Fuerte tormenta pronosticada para el Condado de Santa Bárbara noviembre 2025

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Don Brubaker

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica una tormenta potencialmente Fuerte para el Condado de Santa Bárbara que llegará a finales de la noche el miércoles 12 de noviembre, con lluvias persistentes hasta el viernes 14 de noviembre.. Las siguientes condiciones son posibles en todo el condado:

Inundaciones en áreas bajas y vientos fuertes

Lluvias intensas y breves

Granizo pequeño y relámpagos asociados con tormentas eléctricas

Flujos de escombros de poca profundidad en lugares dentro y debajo de áreas recién quemadas por un incendio, incluyendo los Incendios Gifford y Lake.

Para obtener pronósticos del tiempo más detallados visite https://www.weather.gov/lox/.

En este momento NO se han emitido evacuaciones. Si le preocupa que esta tormenta pueda causar condiciones inseguras en las carreteras locales y en su casa, desaloje el área antes de que empiece a llover. No espere a recibir una notificación oficial de evacuación para irse.

Las puertas y carreteras del Bosque Nacional Los Padres situadas en las áreas quemadas por incendios y otras áreas sensibles permanecerán cerradas temporalmente durante la tormenta e inmediatamente después. Se volverán a abrir una vez que se hayan completado las inspecciones de seguridad pública.

Precauciones y consejos para mantenerse seguro:

Si se emite una Advertencia de Inundación Repentina, no salga a las calles y aléjese de los cursos de agua. Si se encuentra cerca de una área recién quemada por incendios, vaya inmediatamente a la habitación mas interna de su hogar o a un terreno mas alto, como un segundo piso.

En general, manténgase alejado de los ríos, arroyos, riachuelos y otros lugares situados en terrenos bajos y propensos a las inundaciones. Las personas que viven en áreas propensas a las inundaciones deben estar atento de las condiciones cambiantes.

Las carreteras que recorren áreas recién quemadas por incendio, incluyendo Carretera 166, y afectadas por tormentas previas pueden inundarse y experimentar desprendimientos de lodo y rocas. Las comunidades situadas a lo largo de estas carreteras pueden encontrarse aisladas.

Las playas, los acantilados y el área del puerto pueden ser impactados. Esta tormenta puede provocar una erosión a lo largo de los acantilados en todo el condado, incluyendo Isla Vista. Se recomienda a los residentes y visitantes que se mantengan alejados de las áreas de playa.

Los fuertes vientos pueden provocar cortes de energia. Cargue los dispositivos electrónicos y esté preparado por si se produce un apagón.

Sujete las pertenencias que puedan verse afectadas por los fuertes vientos, como paraguas, equipamiento deportivo, y los muebles de exterior.

Cuide de las personas que puedan no ser conscientes del peligro del frío o no puedan reaccionar, especialmente las personas mayores, los niños pequeños y los animales domésticos.

Si oye truenos, diríjase adentro. Espere 30 minutos después de que haya pasado la tormenta antes de continuar con las actividades al aire libre.

Los residentes deben permanecer alerta ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se recomienda a los residentes que:

MONITOREAR el estado del tiempo

PREPARAR y PROTEGER su hogar ahora

PLANIFICAR cómo pueden salir y adónde pueden ir

Durante la lluvia:

Si se siente inseguro durante las lluvias, quédese en su hogar y reúna a su familia y mascotas en la habitación más interna de su casa, preferiblemente en el último piso si vive en una casa de varios pisos.

No intente conducir de noche o mientras llueve, ya que las carreteras pueden estar dañadas y su automóvil puede ser arrastrado por agua o escombros en movimiento.

Los oficiales de seguridad pública están vigilando la tormenta y trabajando en estrecha colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional. Los oficiales continuarán trabajando juntos para evaluar más a fondo si las acciones de protección, como una advertencia de evacuación, una orden de evacuación o quedarse en su lugar, son necesarias.

Recursos:

Consejos de preparación de tormentas: https://www.readysbc.org/tormentas

Para ver el estado de las carreteras: https://roads.dot.ca.gov/roadscell.php

Para ver el estado de las calles del Condado: https://www.countyofsb.org/2116/Road-Closures

Para ver los lugares donde puede llenar los sacos de arena: https://www.countyofsb.org/2219/Sandbags

Inscríbase para recibir Alertas de Emergencia de ReadySBC: https://member.everbridge.net/index/892807736723794#/signup