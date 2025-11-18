Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, California) – La Oficina del Defensor Público del Condado de Santa Bárbara ha sido reconocida con un premio nacional por Journal Technologies debido a su Excelencia Innovadora, en honor al liderazgo del departamento en el avance de la tecnología que mejora los servicios al cliente y fortalece la defensa legal basada en datos.

Seleccionado entre más de 250 agencias elegibles, el premio destaca el trabajo del departamento en personalizar y expandir la plataforma de gestión de casos de eDefender. La pieza central de este esfuerzo es el módulo desarrollado internamente “View CDD” (ver datos de la CDD), que trae información crítica de la División de Defensores de la Comunidad (CDD) en una única vista centrada en el cliente.

El módulo optimiza el ingreso de datos holístico de los defensores, consolida la información del caso a través del historial completo del cliente y potencia los paneles de control que apoyan la planificación de recursos, los esfuerzos de financiación y las decisiones operativas. Journal Technologies descubrió que la innovación era tan valiosa que planea integrar características clave del módulo en el producto principal de eDefender utilizado a nivel nacional.

“Mejorar la forma en que servimos a nuestros clientes impulsa cada decisión que tomamos”, dijo la Defensora Pública Tracy Macuga. “Nuestro equipo vio la oportunidad de construir herramientas que nos brinden una imagen más clara y completa de cada persona que representamos. Este premio refleja la dedicación de nuestro personal y la creencia de que la innovación puede ayudarnos a ofrecer una defensa más eficaz, equitativa y centrada en el cliente”.

El esfuerzo de desarrollo fue liderado por miembros de los equipos de tecnología (IT) y datos de la Oficina del Defensor Público, quienes construyeron el módulo de manera interna en su totalidad.

“Queríamos crear algo que hiciera que la información fuera más fácil de acceder y más significativa para las personas que la usan todos los días”, dijo Angella Stokke, líder del proyecto de IT. “Al combinar datos de múltiples sistemas en una vista precisa e intuitiva, nuestro equipo fue capaz de diseñar una herramienta que mejora los flujos de trabajo y mejora la toma de decisiones”.

El liderazgo del condado elogió al departamento por convertir los valores del condado en acciones tangibles a través de este proyecto.

“Este logro demuestra la cultura de visión de futuro de la Oficina del Defensor Público que ha adoptado la tecnología y cómo utilizar mejor los datos para fortalecer el servicio público y aquellos a quienes servimos”, dijo la directora ejecutiva del condado, Mona Miyasato. “Felicitamos a la Oficina del Defensor Público por recibir este reconocimiento bien merecido”.

El Condado de Santa Bárbara sigue comprometido a apoyar la tecnología que mejora la transparencia, la eficiencia y los resultados para los residentes.