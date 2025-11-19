Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Las estaciones de sacos de arena de autoservicio están ABIERTAS

mañana, el miércoles 19 de noviembre y el jueves 20 de noviembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Las siguientes dos estaciones de sacos de arena de la Ciudad de Santa Bárbara, disponibles para la comunidad durante eventos de tormentas severas, estarán abiertas:

Estaciones:

Miércoles 19 de noviembre de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Jueves 20 de noviembre de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Patio Anexo

401 East Yanonali Street

Estación de bomberos 7

2411 Stanwood Drive

Las sacos de arena están disponibles para los residentes de forma gratuita. Se recuerda a los residentes que la política de distribución de sacos de arena de la ciudad está diseñada para ayudar a la protección de la propiedad privada sólo durante las condiciones de emergencia de la tormenta. Tenga en cuenta lo siguiente:

Traiga sus propios guantes y palas, y prepárese para llenar las sacos que necesite.

Llene las sacos de arena hasta la mitad para que no sean demasiado pesados de levantar y puedan apilarse correctamente.

Puedes llevar 20 sacos de arena por viaje.

Para saber cómo llenar y apilar las sacos de arena, vea el siguiente vídeo sobre cómo llenar y almacenar las sacos de arena.

Para más información sobre sacos de arena, visite SantaBarbaraCA.gov/Sandbags.

Comuníquese con la División de Calles del Departamento de Obras Públicas para emergencias relacionadas con calles o desagües pluviales obstruidos/bloqueados al (805) 564-5454.