Las estaciones de sacos de arena de autoservicio están ABIERTAS

mañana, el miércoles 19 de noviembre y el jueves 20 de noviembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. 

Las siguientes dos estaciones de sacos de arena de la Ciudad de Santa Bárbara, disponibles para la comunidad durante eventos de tormentas severas, estarán abiertas:

Estaciones:

Miércoles 19 de noviembre de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Jueves 20 de noviembre de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

  • Patio Anexo

401 East Yanonali Street

  • Estación de bomberos 7

2411 Stanwood Drive

Las sacos de arena están disponibles para los residentes de forma gratuita. Se recuerda a los residentes que la política de distribución de sacos de arena de la ciudad está diseñada para ayudar a la protección de la propiedad privada sólo durante las condiciones de emergencia de la tormenta. Tenga en cuenta lo siguiente:

  • Traiga sus propios guantes y palas, y prepárese para llenar las sacos que necesite.
  • Llene las sacos de arena hasta la mitad para que no sean demasiado pesados de levantar y puedan apilarse correctamente.
  • Puedes llevar 20 sacos de arena por viaje.
  • Para saber cómo llenar y apilar las sacos de arena, vea el siguiente vídeo sobre cómo llenar y almacenar las sacos de arena.

Para más información sobre sacos de arena, visite SantaBarbaraCA.gov/Sandbags.

Comuníquese con la División de Calles del Departamento de Obras Públicas para emergencias relacionadas con calles o desagües pluviales obstruidos/bloqueados al (805) 564-5454.

Wed Nov 19, 2025 | 19:27pm
https://www.independent.com/2025/11/19/estaciones-de-sacos-de-arena-activadas-3/

