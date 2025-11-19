Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

GOLETA, CA, 19 de noviembre de 2025 – ¡Sumérgete en el espíritu navideño con la ciudad de Goleta! Hay tantas maneras de celebrar las fiestas esta temporada, queremos asegurarnos de que no se las pierda.

Desfile Navideño de Goleta

El Desfile Navideño de Old Town Goleta se llevará a cabo el Sábado 6 de diciembre a las 6:00 p.m. El desfile es una preciada tradición comunitaria con carrozas, bandas y actuaciones que iluminan la Avenida Hollister desde Orange Avenue hasta Kinman Avenue. ¡Ven a ver al Concejo Municipal de Goleta y al personal de la ciudad en el desfile! Si también está interesado en estar en el desfile, regístrese aquí antes de la fecha límite del 21 de noviembre.

Gracias a los patrocinadores presentadores Fuel Depot, Santa Barbara Elks Lodge # 613, Toyota of Santa Barbara y Anna’s Bakery por ayudar a que este evento suceda. Para obtener más información, visite http://www.goletaholidayparade.org. Estén atentos para obtener información sobre estacionamiento y cierres de calles.

Concurso de decoración de ventanas del Desfile Navideño

Se alienta a las empresas de Old Town Goleta a participar en el 3er Concurso Anual de Decoración de Ventanas del Desfile Navideño de Old Town Goleta de la Ciudad. El concurso tiene como objetivo ayudar a crear un ambiente festivo y alegre a lo largo de la ruta del desfile de Hollister Avenue. Este año hay cuatro categorías: Mejor ventana general, Tema más creativo, Exhibición más festiva y Premio Favorito del Publico (¡votado por la comunidad!).

Estamos también buscando miembros de la comunidad para ayudar a decorar ventanas de las tiendas en Old Town. Si está interesado, comuníquese con Marcos Martínez en mmartinez@cityofgoleta.gov.

Información adicional sobre el concurso está disponible aquí.

GoodLandGoodShopping.com Directorio de Empresas En Línea

¿Está buscando comprar productos locales en esta temporada navideña? ¡Entonces visite el directorio de negocios en línea de la ciudad GoodLandGoodShopping.com! La plataforma ha crecido a más de 1,000 empresas desde su lanzamiento con casi 800 empresas en 2023. Desde boutiques y restaurantes familiares hasta servicios profesionales y tiendas de ropa, este sitio es su recursointegral para descubrir gemas locales. GoodLandGoodShopping.com incluye una vista de mapa, una función de búsqueda y opciones de filtro para ayudarlo a encontrar exactamente lo que está buscando en esta temporada navideña y más allá.

Las publicaciones de #GoodLandGoodShopping en nuestras redes sociales están de vuelta para promover los negocios que se encuentran en GoodLandGoodShopping.com. ¡Echa un vistazo a nuestras plataformas de redes sociales (Instagram, Facebook y X) para ver a los diferentes negocios y decirnos cual destacar! Sus nominaciones nos ayudarán a resaltar sus ofertas especiales y las personas apasionadas detrás de ellas. Envíe su recomendación a PIO@CityofGoleta.org.

¡Felices fiestas desde la Ciudad de Goleta!