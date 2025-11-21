Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

(SANTA BÁRBARA, Calif.) – El Condado de Santa Bárbara invita a la comunidad a ayudar a difundir la alegría navideña haciendo una donación a la campaña Toys for Tots (juguetes para niños).

Las cajas de donaciones se pueden encontrar en el vestíbulo del Edificio de la Administración del Condado (105 E. Anapamu Street, Santa Bárbara) y en el vestíbulo del Edificio de Administración del Gobierno Joseph Centeno Betteravia (511 East Lakeside Parkway, Santa María).

Todos los juguetes recolectados permanecerán locales y se distribuirán a los niños que los necesiten a través de Unity Shoppe.

Los Supervisores del Condado de Santa Bárbara se unirán al esfuerzo presentando juguetes en la reunión de la Junta de Supervisores el 9 de diciembre de 2025 en Santa Bárbara.

Se alienta a los miembros del condado y al público a donar juguetes nuevos sin envolver hasta el 17 de diciembre de 2025. Las cajas de colecta de donaciones también se encuentran frente a las Estaciones de Bomberos del Condado de Santa Bárbara.

Toys for Tots comenzó en 1947, cuando el comandante Bill Hendricks, de la Reserva del Cuerpo de Marines de EE. UU. (USMCR) y un grupo de reservistas de la Marina en Los Ángeles recolectaron y distribuyeron 5.000 juguetes para niños necesitados. El éxito del programa llevó al Cuerpo de Marines de EE. UU. a expandirlo a nivel nacional al año siguiente, una tradición que continúa hoy en día y trae sonrisas a millones de niños cada temporada festiva.