SANTA BÁRBARA, CA – 20 de noviembre de 2025

Hasta el 16 de enero de 2026, la Biblioteca Pública de Santa Bárbara (SBPL, por sus siglas en inglés) invita a los miembros de la comunidad a participar en su programa Comida a cambio de multas. Durante este periodo, los usuarios de la biblioteca pueden eliminar cargos de sus cuentas donando alimentos no perecederos en cualquiera de las sedes de SBPL o en la Biblioteca Móvil.

Todas las donaciones beneficiarán a Unity Shoppe, La Despensa del Pueblo y FARO Center, ayudando a proporcionar alimentos a familias e individuos de nuestra localidad durante la temporada festiva.

Por cada bolsa donada con alimentos, se le eliminará a los usuarios un cargo por un artículo perdido o dañado con un valor de hasta 35 dólares. Cada bolsa debe contener al menos tres artículos no perecederos y se pueden donar varias bolsas para eximir múltiples cargos. (Tenga en cuenta que estos descuentos sobre multas no aplican para los artículos de la colección de Biblioteca de cosas).

Los artículos aceptados incluyen:

Alimentos no perecederos únicamente.

Comida en envases irrompibles como latas, frascos de plástico o cajas selladas.

Artículos sin abrir y en buen estado con una fecha visible y vigente.

“Comida a cambio de multas es una excelente manera para que los usuarios de la biblioteca retribuyan a la comunidad mientras se reconectan con los recursos de la biblioteca”, dijo Brandon Beaudette, Director de la Biblioteca Pública de Santa Bárbara (Santa Barbara Public Library Director). “Estamos orgullosos de colaborar con organizaciones locales que están apoyando a quienes pueden estar enfrentando inseguridad alimentaria”.

SBPL anima a todos, no solo a quienes tienen multas, a participar donando alimentos y ayudando a marcar una diferencia esta temporada festiva.

Para más información, visite Comida a cambio de multas.