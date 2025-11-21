Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

SANTA BÁRBARA, CA – 18 de noviembre de 2025

Santa Barbara Clean Energy (SBCE) se complace en anunciar una nueva oferta del Programa de Aceleración de la Electrificación del Hogar (HEAP, por sus siglas en inglés). El programa ahora ofrece incentivos para sistemas HVAC de bomba de calor (calefacción, ventilación y aire acondicionado), que calientan y enfrían los hogares de manera eficiente. Los clientes de SBCE que sean propietarios de casas unifamiliares, dúplex, adosados o casas móviles pueden solicitar hasta el 30 de junio de 2026 o hasta que se agoten los fondos del programa.

Los electrodomésticos con bomba de calor son altamente eficientes en el uso de energía, ya que utilizan electricidad para mover el calor en lugar de generarlo. Los sistemas HVAC de bomba de calor proporcionan calefacción y refrigeración en un solo equipo, lo que hace que los hogares sean más cómodos durante todo el año. Además, como utilizan electricidad, son más limpios y seguros que los aparatos a gas.

Los incentivos disponibles incluyen:

Hasta $3,500 por reemplazar calentador de gas con sistemas HVAC de bomba de calor.

Hasta $3,500 por reemplazar calentadores de agua a gas con calentadores de agua de bomba de calor.

Hasta $4,000 para trabajos eléctricos relacionados, incluyendo materiales y mano de obra asociados con la instalación de los electrodomésticos.

“El Programa de Aceleración de la Electrificación del Hogar es un paso clave en el camino de la Ciudad hacia un futuro electrificado y sostenible”, dijo Jefferson Litten, Gerente del Programa de Energía y Clima de la Ciudad de Santa Bárbara (Energy and Climate Program Manager). “Al ofrecer incentivos generosos, apoyo con permisos y un servicio de Asesoría en Electrificación del Hogar, SBCE está ayudando a los residentes de la Ciudad a hacer la transición hacia tecnologías de bomba de calor.”

Al combinar los incentivos de Santa Barbara Clean Energy con programas federales, como el Crédito Fiscal para la Energía del Hogar, los propietarios elegibles pueden reducir significativamente el costo total de sus proyectos de electrificación. Los fondos federales vencen el 31 de diciembre de 2025.

Para obtener más información sobre este y otros incentivos, los requisitos de elegibilidad y cómo presentar una solicitud, visite Programa Acelerador de Electrificación del Hogar (SantaBarbaraCA.gov/HEAP).