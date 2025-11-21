Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 19 de noviembre de 2025

El Departamento de Sostenibilidad y Resiliencia de la Ciudad de Santa Bárbara se complace en invitar a la comunidad a unirse a la tercera anual Casa Abierta de Navidades Sostenibles el jueves 4 de diciembre. Este evento festivo está diseñado para difundir el espíritu navideño, promover la sostenibilidad y reunir a la comunidad.

Los invitados podrán disfrutar de sidra caliente, chocolate y bocadillos navideños, además de una presentación de villancicos a cargo del coro Madrigals de la Santa Barbara High School. El evento también contará con estaciones de artesanía navideña, donde los participantes podrán crear regalos ecológicos, incluyendo la elaboración de velas, adornos, serigrafía con Santa Barbara Junior High School y Mind Garden, y fotos con Santa.

Casa Abierta de Navidad Sostenibles

Jueves 4 de diciembre de 2025

4:00 p.m. a 7:00 p.m.

801 Garden Street, Suite 200

Santa Barbara, CA 93101

“Recibir nuevamente a la comunidad en nuestra tercera Casa Abierta de Navidad Sostenibles es uno de los momentos más destacados de nuestro año”, dijo Alelia Parenteau, directora de Sostenibilidad y Resiliencia (Sustainability & Resilience Director). “Desde artesanía práctica hasta conversaciones con nuestro equipo, la Casa Abierta brinda a personas de todas las edades la oportunidad de conectarse, ser creativas y descubrir acciones sencillas que realmente marcan la diferencia.”

Este evento gratuito y familiar invita a los miembros de la comunidad a interactuar con el personal de la Ciudad, explorar los programas ambientales de la Ciudad y aprender pasos simples para reducir los desechos y conservar recursos durante las fiestas. Es una manera festiva y práctica de celebrar la temporada mientras se apoya a una ciudad más saludable y resiliente.

Para obtener más información, visite Casa Abierta de Navidad Sostenibles (SantaBarbaraCA.gov/SustainableHolidays).