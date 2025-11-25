Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Santa Bárbara, CA — Esta campaña de Acción de Gracias refuerza la importancia de estar atentos y evitar distracciones con el mensaje enfocado: “La seguridad debe estar en cada menú.”

Mejores consejos de seguridad en la cocina para Acción de Gracias:

• Quédate en la cocina — nunca dejes la comida cocinándose sin vigilancia.

• Gira los mangos de las ollas hacia dentro y mantén a los niños y mascotas al menos a un metro de distancia de superficies calientes y líquidos.

• Mantener todo lo que pueda quemarse — manoplas de horno, toallas y envases — alejado de la cocina.

• Utiliza temporizadores para mantenerte en el camino, especialmente al usar el horno.

• Si ocurre un pequeño incendio de grasa, apagar el fuego y deslizar una tapa sobre la sartén. Nunca uses agua.

Seguridad en freidoras de pavo:

La Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) sigue desaconsejando el uso de freidoras de pavo a base de aceite debido al riesgo de incendios, quemaduras y explosiones. Si los residentes deciden usar uno:

• Solo operar freidoras al aire libre, lejos de edificios, barandillas de cubierta y voladizos.

• Descongelar siempre completamente el pavo y secarlo a fondo antes de bajarlo a aceite.

• Tener un extintor de Clase B cerca — nunca intente apagar un incendio de aceite con agua.

De parte de todos nosotros en el Departamento de Bomberos del Condado de Santa Bárbara, deseamos a ti y a tus seres queridos un Feliz Día de Acción de Gracias. Por favor, ten cuidado.