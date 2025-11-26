Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Rainbow trout being released into Cachuma Lake – November 2025. Photo by: Thomas Hammond

(SANTA BÁRBARA, California) – Tras el reciente río atmosférico, Cachuma Lake ha aumentado a 77% de capacidad y justo a tiempo para la temporada de truchas. En cooperación con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, Cachuma Lake recibió 3.000 libras de trucha arcoíris la semana pasada. El pez, suministrado por Mt. Lassen Trout Farms en Paynes Creek, California, varían en tamaño, desde las “atrapables” de media libra hasta los impresionantes trofeos de ocho libras. La pesca desde la costa en el área recreativa o desde un barco está abierta todo el año si tiene una autorización para pescar válida.

Tenga en cuenta que, debido a las restricciones de 30 días relacionadas con la Quagga, los barcos deben ser inspeccionados y etiquetados por el personal de Cachuma Lake al menos 30 días antes de la visita. Kayaks, canoas y barcos simples son elegibles para zarpar el mismo día. Para obtener más información, visite Requisitos de navegación y embarcaciones | Condado de Santa Bárbara, CA – Sitio Web Oficial (countyofsb.org).

El Área Recreativa de Cachuma Lake es un campamento de servicio completo que ofrece cabaña durante todo el año, yurta, casa rodante y camping en carpas, actividades recreativas, programas de naturaleza para todas las edades y, por supuesto, ¡pesca! Para realizar reservas de campamento y obtener más información, vaya a Parques | Condado de Santa Bárbara, CA – Sitio Web Oficial (countyofsb.org). Si está interesado en recibir el boletín trimestral de Cachuma para obtener novedades del parque, eventos y programas, puede inscribirse aquí.