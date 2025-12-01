Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 1 de Diciembre de 2025 – ¡El Desfile Navideño de Old Town Goleta 2025 ya casi está aquí! Únase a nosotros para este evento festivo organizado por el Club de Leones de Greater Goleta Santa Bárbara ESTE sábado 6 de diciembre de 2025 a las 6:00 p.m. El desfile se llevará a cabo a lo largo de la Avenida Hollister, desde la Avenida Orange hasta Kinman. Algunos detalles importantes que debe saber antes de ir:

• ¡No olvides tus cobijas y sillas para mayor comodidad! El área de observación principal estará en el lado sur (océano) de la Avenida Hollister. La visualización también está disponible en el lado norte, pero solo en la acera donde hay espacio disponible fuera de la pasarela. Se colocarán cercas bajas de seguridad para el desfile. Un mapa está disponible aquí.

• La puesta en escena del desfile cerrará la Avenida Orange (entre Hollister y la Calle Carson) y la Calle Gaviota (entre la Avenida Orange y Magnolia) a partir de las 4:00 p.m.

• La Avenida Hollister se cerrará a todo el tráfico, incluidas las bicicletas eléctricas, a las 5:00p.m. y se espera que vuelva a abrir alrededor de las 8:30 p.m.

• Los vehículos estacionados a lo largo de la ruta del desfile serán citados y remolcados.

• Planifique con anticipación el estacionamiento y considere compartir el automóvil si es posible.

• El estacionamiento público está disponible en el lote de Yardi en 430 S. Fairview Avenue.

Además, si tiene un negocio ubicado a lo largo de la ruta del desfile, no olvide decorar su ventana para tener la oportunidad de ganar el 3er concurso anual de decoración de ventanas navideñas de la ciudad de Goleta. Se invita a los miembros de la comunidad a ayudar a decorar. Si está interesado, comuníquese lo antes posible para mmartinez@cityofgoleta.gov.

Esta tradición navideña de Goleta es posible gracias al generoso apoyo de los patrocinadores presentadores: Fuel Depot, Santa Barbara Elks Lodge, Anna’s Bakery y Toyota of Santa Barbara. La ciudad de Goleta se complace en patrocinar y participar en el Desfile Navideño de Old Town Goleta una vez más. Asegúrese de buscar el Concejo Municipal de Goleta, la Sociedad Histórica del Valle de Goleta, el Bookvan de la Biblioteca del Valle de Goleta y el personal de la Ciudad que promociona su directorio de negocios en línea GoodLandGoodShopping.com a medida que avanzan por la ruta del desfile.

Hagamos de este año el desfile más memorable hasta ahora. Estamos ansiosos por verte en Old Town el sábado 6 de diciembre.

Para obtener más información sobre el desfile, por favor visite GoletaHolidayParade.org.