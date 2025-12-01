Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BÁRBARA, CA – 1 de diciembre de 2025

La Biblioteca Pública de Santa Bárbara se honra en recibir una donación de $10,000 de la Carnegie Corporation de Nueva York en celebración del 250.º aniversario de los Estados Unidos. Este reconocimiento forma parte de una conmemoración nacional que destaca a las Bibliotecas Carnegie en todo el país y honra la histórica inversión de Andrew Carnegie en bibliotecas públicas gratuitas, incluida la subvención de $50,000 que hizo posible la Biblioteca Central de Santa Bárbara en 1914.

Desde que abrió sus puertas el 27 de agosto de 1917, la Biblioteca Central ha sido un pilar de aprendizaje, cultura y comunidad en Santa Bárbara. Desde brindar refugio después del terremoto de 1925 hasta recibir a numerosos artistas destacados en la Galería de Arte Conmemorativa Faulkner, la Biblioteca ha mantenido su legado de servicio público por más de un siglo. Las mejoras recientes, incluida la transformación del espacio exterior en 2025 en la Plaza de la Biblioteca Michael Towbes, continúan fortaleciendo su papel en el centro de Santa Bárbara.

La Biblioteca recibirá los fondos de Carnegie Corporation en enero de 2026 y los reinvertirá en las instalaciones y los programas de la Biblioteca Central. Este apoyo nos permite seguir respondiendo a las necesidades cambiantes de nuestra comunidad mientras honramos nuestro legado histórico.

Para obtener más información, visita La Biblioteca Pública de Santa Bárbara recibe $10,000 de Carnegie Corporation.