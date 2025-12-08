Se pide al público que identifique elementos para moderar el tráfico en la campaña “12 días de cartografía” para el proyecto AI Bike Map.

Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

SANTA BARBARA, CALIF. – La Asociación de Gobiernos del Condado de Santa Bárbara (SBCAG por sus siglas en inglés) invita a las personas que andan en bicicleta y caminan a unirse a la campaña “12 días de Cartografía” en todo el condado. Esta iniciativa pide al público que identifique las características de moderación del tráfico en sus vecindarios y las agreguen a OpenStreetMap, un mapa gratuito de código abierto, para ayudar a entrenar la inteligencia artificial para el Proyecto de Mapa de Bicicletas con IA de la SBCAG.

La campaña destaca imágenes de infraestructuras comunes para moderar el tráfico, como badenes, mesetas, pasos de peatones elevados, intersecciones elevadas, curvas cerradas, extensiones de bordillos, almohadillas de velocidad, intersecciones realineadas, islas medianeras, desviadores, islas de giro obligatorio y cierres totales o parciales de calles, y pide a la gente que ayude a documentar dónde se encuentran estas características en todo el condado de Santa Bárbara.

El proyecto AI Bike Mapping and Wayfinding (cartografía y orientación para bicicletas con IA,) es una colaboración entre SBCAG, la Universidad de California en Santa Bárbara y la Universidad Simon Fraser para crear un mapa ciclista moderno y cómodo utilizando tanto la inteligencia artificial como los datos proporcionados por la comunidad. El trabajo está financiado por una subvención para la planificación del transporte sostenible de Caltrans.

Los comentarios del público ayudan a SBCAG a crear un mapa ciclista que se actualiza fácilmente y ofrece a los ciclistas una imagen más clara y fiable de lo que encontrarán en la carretera.

“Este proyecto depende de los residentes que mejor conocen sus calles”, afirma Peter Williamson, planificador de transporte de SBCAG. “La inteligencia artificial puede ayudarnos a ampliar el trabajo de cartografía, pero la precisión proviene de las personas que circulan, caminan, observan y comparten lo que ven. Cada contribución mejora el mapa para todos.”

Un sistema de clasificación del nivel de comodidad de las bicicletas, desarrollado por un grupo de trabajo ad hoc, evalúa las características de moderación del tráfico, los carriles bici con y sin barreras de protección, los arcenes, los caminos de grava y otros elementos que influyen en la seguridad y la comodidad de las rutas para los ciclistas. Estos datos servirán de base para elaborar un mapa de rutas ciclistas que se pueda actualizar fácilmente y sea accesible para el público en general.

“El reto de cartografía de todo el condado ofrece a cualquier persona que vaya en bicicleta o a pie una forma práctica de mejorar nuestro mapa ciclista”, afirma Aaron Bonfilio, director de programas multimodales de SBCAG. “Con unos pocos clics para documentar los tipos de pavimento, los tratamientos de las intersecciones o las características de moderación del tráfico en OpenStreetMap se puede marcar una diferencia real en la precisión y utilidad del mapa ciclista de IA”:

• Inglés: https://bit.ly/4oBEaBh

• Español: https://bit.ly/4psvVc6

Para obtener más información sobre el proyecto de AI Bike Mapping and Wayfinding, visite: http://www.sbcag.org/project/AIbikemap

Si tiene preguntas sobre el proyecto AI Bike Map o sobre la iniciativa de cartografía de todo el condado, póngase en contacto con SBCAG por teléfono al (805) 600-4477 o por correo electrónico a info@sbcag.org.