SANTA BÁRBARA, CA – 11 de diciembre de 2025

La Ciudad de Santa Bárbara le desea una temporada festiva segura y llena de alegría. En observancia de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la mayoría de las oficinas municipales no esenciales estarán cerradas desde el lunes 22 de diciembre de 2025 hasta el viernes 2 de enero de 2026. Las operaciones normales se reanudarán el lunes 5 de enero de 2026.

Durante los primeros días del cierre, el edificio de la Alcaldía tendrá trabajos programados de mantenimiento y tratamiento del edificio del 22 al 24 de diciembre, lo cual incluye fumigación. Para apoyar estos trabajos y garantizar la seguridad del público, se instalará una cerca perimetral alrededor del edificio durante este período.

Los servicios de emergencia de la Policía, Bomberos y Patrulla del Puerto estarán completamente operativos durante el cierre de oficinas. El servicio de emergencias 9-1-1 continuará atendiendo llamadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Para conocer los cierres, servicios y opciones de reporte por departamento, visite Cierres por Feriados de Invierno (SantaBarbaraCA.gov/HolidayClosure).