(SANTA BARBARA, Calif.) – El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia urgente tras un reciente brote de intoxicación por amatoxina relacionado con el consumo de setas silvestres recolectadas. Hasta el 5 de diciembre de 2025, el Sistema de Control de Envenenamientos de California (CPCS, por sus siglas en inglés) ha identificado 21 casos, con brotes significativos en las zonas de Monterey y la bahía de San Francisco, aunque el riesgo se extiende a todo el estado.

Las setas venenosas, como la seta de la muerte (Amanita phalloides), no se pueden distinguir por su sabor de las variedades que son seguras para el consumo. Las setas de la muerte se encuentran en muchas partes de California, especialmente cerca de robles y otros árboles de madera dura, incluidos los pinos. El consumo de estas setas puede provocar intoxicaciones graves en humanos y animales. Cocinar, hervir, secar o congelar estas setas NO las hace seguras para el consumo.

«El consumo de setas silvestres recolectadas se asocia con daños hepáticos graves y potencialmente mortales», afirmó el Dr. Henning Ansorg, oficial sanitario de salud del condado, «por lo que instamos a los residentes a que sean cautelosos a la hora de comprar setas silvestres a vendedores ambulantes y a que eviten consumir alimentos preparados con setas silvestres recolectadas durante esta temporada de alto riesgo».

Los síntomas de la intoxicación por amatoxina incluyen diarrea acuosa, náuseas, vómitos, dolor abdominal y deshidratación entre 6 y 24 horas después de la ingestión. Llame al 911 si se presentan síntomas graves, como vómitos violentos, diarrea con sangre y calambres abdominales intensos.

Dado el grave riesgo que supone el consumo de estas setas tóxicas, el Departamento de Salud del Condado recuerda a los residentes que la mejor manera de mantenerse a salvo es no comer setas silvestres.

Si usted o alguien que conoce ha comido una seta venenosa, NO ESPERE. Busque atención médica inmediatamente o llame a la línea directa de control de intoxicaciones de California al 1-800-222-1222. La línea directa le indicará exactamente qué hacer en caso de intoxicación por setas. También pueden proporcionar orientación a los proveedores médicos para garantizar una atención adecuada.

Si una mascota ingiere un hongo venenoso, comuníquese con su veterinario o con el Centro de Control de Envenenamiento Animal de la SPCA estadounidense al 1-888-426-4435.

Para obtener más información, visite el sitio web del CDPH.