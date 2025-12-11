Los comunicados de prensa se publican en Independent.com as como un servicio comunitario gratuito.

Classic Collision | Credit: Courtesy

Larry’s 8 Day Auto Parts | Credit: Courtesy

The Edge Salon & Barbershop | Credit: Courtesy

Goleta Bakery | Credit: Courtesy

GOLETA, CA, 10 de Diciembre, 2025 – Redoble de tambores, por favor… ¡la Ciudad de Goleta se complace en anunciar a los ganadores de nuestro Tercer Concurso Anual de Decoración de Vitrinas!

Un enorme agradecimiento a los negocios y a los voluntarios de la comunidad que ayudaron a que la ruta del Desfile Navideño de Old Town Goleta, que tuvo lugar el pasado sábado 6 de diciembre de 2025, brillara con alegría festiva.

La decisión fue difícil una vez más este año, pero el panel de tres jueces seleccionó a los siguientes ganadores:

• Mejor General – Classic Collision

• Más Creativo – Larry’s 8 Day Auto Parts

• Más Festiva – The Edge Salon & Barbershop

• Mención Honorífica – Goleta Bakery

• Premio del Público – Classic Collision

Los miembros de la comunidad votaron por el Premio del Público al ver fotos de los negocios participantes en las cuentas de redes sociales de la Ciudad (Facebook, Instagram y X), o a través de un álbum de fotos en línea, y enviaron su elección dejando un comentario o enviando un correo electrónico.

Gracias a Fuel Depot por proporcionar los premios para los ganadores.

Un gran agradecimiento a tres increíbles voluntarios de la comunidad —Peichi Waite, Matt Martins y Arielle Goodson— por liderar el esfuerzo para pintar y decorar una vitrina vacía en Old Town antes del desfile festivo.

Vea usted mismo las fotos de los negocios participantes en línea aquí. O puede dirigirse a Hollister Avenue en Old Town, desde Orange hasta Kinman, y verlas en persona. Las exhibiciones permanecerán durante el resto de la temporada navideña.

¡Felices fiestas!