GOLETA, CA, 15 de diciembre de 2025 – ¡Se invita a miembros de la comunidad de todas las edades a participar en el 14º Programa Anual de Lectura de Invierno de las Bibliotecas del Valle de Goleta y Santa Ynez, que comienza el 20 de diciembre! El programa está abierto a niños, adolescentes y adultos, y se celebrará durante seis semanas hasta el 31 de enero.

El tema de la temporada 2025-26 es “Lee con Benny”, la adorable mascota de nuestro sistema de registro online Beanstack, que anima a nuestros clientes a ponerse cómodos y disfrutar de la lectura este invierno. La colección de títulos impresos y digitales de la biblioteca tiene algo para que todos los lectores exploren; además, los sorteos semanales de premios y las divertidas hojas de actividades mantendrán viva la magia invernal durante todo el programa.

Cómo funciona:

• Este programa se llevará a cabo a través del rastreador de lectura en línea Beanstack, que quizá recuerdes del Programa de Lectura de Verano. Los participantes registrarán todos los libros que lean durante el programa, lo que les permite participar automáticamente en los sorteos semanales de premios. ¡Registrarse es fácil! Ve a goletavalleylibrary.beanstack.com para crear una cuenta online y selecciona el Reto de Lectura de Invierno. Beanstack está disponible tanto en sitio web como en una aplicación gratuita.

• También hay formularios de inscripción en papel disponibles en cada ubicación para los usuarios que prefieran grabar su lectura sin pantalla. Estos formularios completados se presentarán en los mismos sorteos semanales.

• Se realizarán sorteos por categoría de edad para lectores de 0 a 5 años, 6 a 12 años, 13 a 17 años y 18+. Los dibujos serán específicos de cada sucursal para cada una de nuestras ubicaciones bibliotecarias: Biblioteca del Valle de Goleta y Bookvan, Biblioteca Solvang y Biblioteca Buellton.

Se anima a los participantes a leer en el formato que prefieran, incluyendo libros impresos, novelas gráficas, libros electrónicos y audiolibros. Este año también tenemos algunas listas de lecturas sugeridas que puedes encontrar en la app Beanstack o conseguir una copia en tu biblioteca.

Para divertirte más allá de las inscripciones de premios, consigue una tarjeta BINGO con actividades literarias a ritmo propio (como “Lee a un animal” o “Escucha un audiolibro”) para desafiarte a alcanzar nuevas alturas de lectura durante el programa.Consulta GoletaValleyLibrary.org para obtener información actualizada sobre nuestros servicios, programas y eventos.

Las Bibliotecas del Valle de Goleta y Santa Ynez quieren agradecer a los Amigos de la Biblioteca del Valle de Goleta, a los Amigos de la Biblioteca de Buellton y a los Amigos de la Biblioteca del Valle de Santa Ynez, nuestros generosos patrocinadores del Programa de Lectura de Invierno 2025-26